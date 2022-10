AL: Nova pesquisa mostra aliado de Lira empatado com governador alvo da PF

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o governo de Alagoas divulgada nesta terça-feira, 25, mostra que o senador Rodrigo Cunha (União Brasil) encostou no até então favorito, o governador Paulo Dantas (MDB). Dantas ainda lidera com 44% dos votos totais, mas Cunha chegou a 40% — o que configura um empate dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O crescimento de Cunha é notável se comparado aos levantamentos das semanas anteriores. Em 11 de outubro, Dantas vencia por 47% a 33%. Uma semana depois, o duelo estava em 46% a 35%. Ou seja, a diferença caiu dez pontos percentuais em catorze dias. No momento, são 9% de brancos e nulos (eram 8% há uma semana) e 7% de indecisos (eram 11%).

Não à toa, a diminuição da diferença do líder ocorre em meio às investigações da Polícia Federal e Ministério Público Federal, que cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados a Dantas ano âmbito da Operação Edema, que apura a prática de desvios de recursos públicos no governo estadual desde 2019. O governador chegou a ser afastado do cargo por decisão da ministra Laurita Vaz, do STJ, em 11 de outubro, mas foi reconduzido ao cargo após liminar concedida por Gilmar Mendes no STF.

Dantas conta com o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Rorigo Cunha, por outro lado, é o nome de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Mas, ao contrário de Lira, o senador anunciou que não apoiará nenhum candidato a presidente no segundo turno. O nome de Jair Bolsonaro (PL) em Alagoas era o senador Fernando Collor (PTB), que terminou em terceiro lugar.

Na única pesquisa que o Real Time fez sobre o governo de Alagoas antes do primeiro turno, em julho deste ano, Dantas liderava com 26% das intenções de voto, enquanto Cunha e Collor empatavam em segundo lugar com 20%. Quatro meses depois, o resultado das urnas teve o governador em primeiro com 46,6%, Cunha em segundo com 26,8% e Collor em terceiro, com 14,7%.

O levantamento do Real Time ouviu 1.000 eleitores entre 22 e 24 de outubro e cadastrou a pesquisa no TSE sob o número AL-03365/2022.