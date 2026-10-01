AGU pede que Polícia Federal descubra quem recebeu dinheiro de Trump para atacar o STF

A Advocacia-Geral da União (AGU), órgão que fala judicialmente pelo governo, pediu nesta quinta-feira, 1°, que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República (PGR) investiguem se líderes da direita brasileira receberam dinheiro dos Estados Unidos para se engajarem em campanhas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e a democracia do país.

Uma reportagem publicada na quarta, 30, pelo jornal britânico The Guardian revelou que Donald Trump retirou um milhão de dólares de políticas de direitos humanos para investir em um programa chamado Countering Lawfare and Censorship in Brazil (traduzido do português, “Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil”).

“Uma verba intitulada ‘Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil’ grupos da sociedade civil que se opõem a supostas ameaça e censura praticadas pela Suprema Corte brasileira. O governo Trump sancionou o ministro Alexandre de Moraes no ano passado após lobby de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente”, diz trecho da reportagem do The Guardian. O texto também menciona tentativas de intervenção em países da África.

O principal pedido da AGU é de que, com as investigações, as autoridades descubram quem teria recebido dinheiro do governo americano. “Caso comprovado, o recebimento de capital estrangeiro para a promoção de ataques ordenados e sistemáticos à soberania nacional e ao funcionamento das instituições do Sistema de Justiça brasileiro, mediante a instrumentalização de fundos internacionais desviados de sua finalidade original de proteção aos direitos humanos, poderá revelar uma estrutura de ingerência externa em assuntos internos do Estado brasileiro”, diz trecho dos ofícios enviados.

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Na semana passada, a campanha do presidente Lula ingressou com um pedido de investigação eleitoral contra a campanha de Flávio, argumentando que existem indícios de que o senador, junto de seu irmão Eduardo, teria alimentado conexões e vínculos que abririam as portas do Brasil para uma intervenção do governo Trump. A ação cita a existência de um fundo que teria sido usado para transferir dinheiro americano a líderes de direita brasileiros.