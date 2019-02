Aeroportos do país têm 121 voos cancelados, informa Infraero

Dos 878 voos nacionais programados até as 13 horas deste domingo, 121 (ou 13,8% do total) foram cancelados. Os números fazem parte do balanço da Infraero, a estatal que administra os aeroportos no pais. Outros 71 voos (ou 8,1% do total) estavam com mais de uma hora de atraso, e 20 (2,3%) estavam com atraso de até uma hora.

No aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, das 105 decolagens, 16 foram canceladas, ou 15,2%, 20 (19%) tinham atrasos superiores a uma hora e três tinham atraso de até uma hora. Em Congonhas, nove dos 71 voos foram cancelados.

No Aeroporto Internacional Afonso Pena, de Curitiba, que ficou fechado para pousos e decolagens na manhã deste domingo por 15 minutos por causa de um nevoeiro, nove voos foram cancelados até o meio-dia de hoje, ou 22% dos 41 previstos.

Já dos 81 voos internacionais previstos para até o meio-dia, oito (9,9%) haviam sido cancelados, 13 (16%) estavam atrasados há mais de uma hora, e apenas dois tinham atraso de até uma hora.

(Com Agência Estado)