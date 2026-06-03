O presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves (MG), que pode disputar a Presidência da República, reuniu-se na terça-feira, 2, com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, que recentemente se filiou ao Democracia Cristã (DC) e também passou a ser cotado como presidenciável.

Segundo o tucano, o encontro teve como foco a avaliação do cenário eleitoral de 2026 e a busca por uma alternativa à polarização política. “Foi um café entre dois mineiros preocupados com o Brasil”, disse Aécio a VEJA. “O ministro Joaquim Barbosa se habilitou à disputa eleitoral ao se filiar a um partido político, o DC, e, assim como nós, busca construir um caminho fora da polarização”, afirmou.

Segundo Aécio, a conversa serviu para avaliar o cenário político para os próximos meses. “Foi uma primeira conversa. Vamos avaliar nas próximas semanas, com as pesquisas eleitorais, a potencialidade desse caminho”, disse ele.

A movimentação ocorre poucos dias após Aécio receber apoio de dirigentes da federação PSDB-Cidadania para avaliar uma candidatura à Presidência da República. Embora ainda evite se apresentar formalmente como pré-candidato, o tucano tem intensificado articulações políticas e defendido a construção de uma alternativa aos principais polos da disputa nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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O deputado ainda afirmou que as próximas pesquisas deverão servir de parâmetro para avaliar a viabilidade eleitoral de Joaquim Barbosa e de uma eventual composição entre os dois. Para Aécio, o ex-ministro entra no cenário eleitoral com elevado grau de conhecimento junto ao eleitorado, resultado da projeção nacional conquistada durante sua atuação no julgamento do mensalão. “O ministro tem um recall importante entre parte da população por sua atuação, na época do mensalão, quando foi presidente do STF. Nas próximas semanas, analisaremos a evolução do quadro político-eleitoral”, afirmou.