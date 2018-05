Aécio diz a Anastasia que não vai participar de atos da campanha

Réu por corrupção passiva e obstrução da Justiça no Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Aécio Neves (PSDB-MG) afirmou ao senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) que, por ora, ficará fora dos eventos de pré-campanha do correligionário ao governo de Minas Gerais.

“O senador Aécio Neves comunicou ao senador Anastasia que, enquanto não decidir seu futuro, sua participação nas eleições, não participará dos eventos”, afirma a assessoria de Aécio, por meio de nota.

Enquanto Aécio se afasta dos holofotes da campanha, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, se prepara para acompanhar Anastasia em viagem pelo interior do estado. Os dois têm agenda em Poços de Caldas (MG) com líderes locais na sexta-feira (18).

Após pressão do partido, Antonio Anastasia aceitou disputar mais um mandato ao Executivo estadual para garantir palanque ao presidenciável tucano no segundo maior colégio eleitoral do país.

A cerimônia de anúncio da candidatura de Anastasia, na segunda-feira (14), não teve a participação de Aécio nem a de Alckmin. Durante o evento, o senador mineiro, que governou o estado entre 2011 e 2014, ressaltou que terá o controle da campanha com o objetivo de não deixar nenhuma dúvida sobre a possibilidade de Aécio Neves ter participação no comando.

Sem citar os processos contra Aécio, o pré-candidato afirmou que o aliado decidirá “a seu tempo e hora” se será candidato em outubro. “O importante agora é continuar conversando com os partidos”, ressaltou.