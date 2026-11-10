Advogados de Paes encontram Zanin, e Ruas ironiza pedido de 2º turno

Advogados do ex-prefeito Eduardo Paes (PSD) se reuniram nesta terça-feira, 10, com o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Zanin é o relator da ação do PSD que defende a realização de segundo turno para governador do Rio, com a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anulando a votação de Garotinho (Republicanos).

Com o indeferimento do registro do ex-governador após o primeiro turno, houve a retotalização dos votos. No processo, Douglas Ruas (PL) atingiu 50,88% da votação, sendo proclamado eleito pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). O PSD, no entanto, tenta pressionar o tribunal pelo segundo turno entre Paes e Ruas. O ex-prefeito terminou o primeiro turno com 42,76%, enquanto o deputado do PL obteve 49,27%.

Os advogados Felipe Santa Cruz e Gustavo Schmidt representaram a defesa do PSD na reunião no STF. Zanin não teria sinalizado nenhuma posição sobre o caso. Ele já havia rejeitado um recurso de Paes. Santa Cruz, antigo aliado do ex-prefeito, disse após o encontro que o voto “anulado do Garotinho não é um voto nulo”. “Quem votou no Garotinho quer participar do pleito”, declarou ele. O ex-governador recebeu 274.411 votos.

O deputado federal eleito Marcelo Freixo (PT) publicou um vídeo nas redes apoiando a tese do segundo turno. “A decisão de anular os votos de Garotinho depois da eleição fere o princípio do direito do eleitor. Essa é a base que é interessante de se pensar”, afirma o petista.

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Em paralelo aos movimentos do entorno de Paes, Ruas ironizou o pedido de segundo turno depois de discursar para empresários em um hotel da Zona Sul do Rio. “As eleições já acabaram. Em 2030, temos novamente. Quem desejar ser candidato, pode estar filiado a um partido e buscar o seu registro junto à Justiça”, afirmou ele, dizendo ainda que “o TSE atendeu o PSD e anulou os votos do Garotinho”. “É a primeira vez na história que a gente vê alguém ir à Justiça obter uma vitória e recorrer da vitória”, declarou.