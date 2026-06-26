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Política

Advogado questiona intenção do vídeo de Michelle e avalia o tamanho do impacto para Flávio

No programa Ponto de Vista, André Marsiglia considera improvável um dano relevante sobre a candidatura presidencial do senador

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 13h39 | Atualizado em 26 jun 2026, 13h41
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Advogado questiona intenção do vídeo de Michelle e avalia o tamanho do impacto para Flávio Priorize VEJA no Google

A crise pública entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro continua repercutindo no meio político, mas, na avaliação do advogado e professor André Marsiglia, o episódio dificilmente produzirá efeitos eleitorais relevantes para a pré-candidatura presidencial do parlamentar. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Veruska Donato, Marsiglia afirmou que acredita que os vídeos divulgados por Michelle foram cuidadosamente preparados, embora tenham sido apresentados como um desabafo (este texto é um resumo do vídeo acima).

O vídeo de Michelle foi espontâneo?

Para Marsiglia, os vídeos publicados pela ex-primeira-dama apresentam características que afastam a hipótese de uma manifestação impulsiva. Segundo ele, apesar do tom emocional, o material demonstra planejamento prévio. “Embora tenha tido um tom de desabafo, me pareceu claro que foi um vídeo construído com calma, inclusive lido com teleprompter”, afirmou.

Na avaliação do advogado, o formato da gravação, a duração e a produção reforçam a percepção de que a publicação foi preparada antes de ir ao ar.

O que explica o momento escolhido para a divulgação?

Marsiglia afirmou que o principal ponto de dúvida é justamente o timing da divulgação. Segundo ele, a repercussão foi parcialmente reduzida pela própria Michelle no dia seguinte, quando publicou uma nota afirmando que não havia rompimento com a família Bolsonaro.

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Ainda assim, o advogado considera difícil enxergar uma lógica política favorável à candidatura de Flávio. “O timing é esquisito. Um timing de horas antes do jogo do Brasil, no dia em que o Jaques Wagner estava na corda bamba, não me parece, em nenhum aspecto estratégico para um vídeo desse”, disse.

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Na avaliação apresentada no programa, o episódio acabou desviando parte da atenção de um momento considerado politicamente favorável ao campo de oposição.

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O episódio favorece ou prejudica a campanha?

Ao ampliar a análise para além da dinâmica familiar, Marsiglia afirmou que compreende a possibilidade de um desabafo pessoal, mas avalia que a exposição pública do conflito não foi positiva do ponto de vista eleitoral. “Politicamente, me parece que é um problema que podia ter sido resolvido internamente”, afirmou.

Segundo ele, o contexto pré-eleitoral, aliado ao momento político vivido pelo governo Lula, tornava improvável que a divulgação atendesse a uma estratégia voltada ao fortalecimento da candidatura de Flávio. “A única possibilidade da análise seria que fosse para prejudicar. Mas não creio; eu não posso crer que isso seja a intenção dela”, acrescentou.

A crise pode mudar o comportamento do eleitor?

Apesar da ampla repercussão, Marsiglia considera improvável que o episódio altere significativamente a disputa eleitoral. Segundo ele, os eleitores mais próximos do campo conservador já conheciam as divergências existentes entre Michelle e Flávio Bolsonaro. “Eu não creio que isso abale, portanto, a candidatura ou que possa tirar votos do Flávio Bolsonaro”, afirmou.

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Para o advogado, as diferenças dentro da família Bolsonaro são antigas e não representam uma novidade para o eleitorado identificado com a direita.

O cenário permanece aberto?

Durante a entrevista, Veruska Donato observou que a gravação ocorreu em ambiente profissional e cuidadosamente preparado, com elementos visuais associados à trajetória política de Michelle Bolsonaro, reforçando a percepção de que a publicação não ocorreu de forma improvisada.

A apresentadora também destacou que a crise surgiu justamente quando aliados de Flávio avaliavam que o foco do noticiário havia se deslocado para a situação do líder do governo no Senado, Jaques Wagner.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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