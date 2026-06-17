🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Política

Advogado que ‘salvou’ delação de Mauro Cid é cotado para defender Vocaro

Criminalista Cezar Bitencourt é considerado para reforçar equipe jurídica do ex-banqueiro após duas tentativas frustradas de delatar

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 14h43 | Atualizado em 17 jun 2026, 15h21
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do banco Master, é investigado por fraudes bancárias e 'milícia' para intimidar opositores (Divulgação/Divulgação)
Continua após publicidade
Advogado que ‘salvou’ delação de Mauro Cid é cotado para defender Vocaro Priorize VEJA no Google

O advogado Cezar Bitencourt, que defendeu o tenente-coronel Mauro Cid no processo da trama golpista, está sendo considerado para assumir a defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, após duas tentativas frustradas de assinar um acordo de delação premiada. A entrada do criminalista nas investigações do Banco Master ainda está em negociação.

Cezar Bitencourt é professor de Direito Penal e um advogado experiente. Ele defendeu, em 2017, o então deputado federal Rodrigo Rocha Loures, o “homem da mala”, acusado de intermediar o repasse de 500.000 reais em propina da JBS ao ex-presidente Michel Temer, no que foi um de seus últimos casos midiáticos até a trama golpista.

O criminalista voltou aos holofotes em 2023, ao assumir a defesa de Mauro Cid após duas trocas sucessivas na equipe jurídica do tenente-coronel, situação semelhante à que ocorre agora com o dono do Banco Master, que já dispensou José Luis Oliveira Lima e Roberto Podval, advogados igualmente renomados. 

Com a entrada de Bitencourt na defesa de Mauro Cid, o ex-assessor bolsonarista firmou a colaboração premiada que contribuiu para a condenação e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O advogado foi testado nos diversos momentos em que a delação do tenente-coronel esteve sob ameaça real de rescisão, mas conseguiu salvar o acordo e manter os benefícios assegurados a Cid.

Siga

Quando a colaboração premiada começou a se popularizar no Brasil, na esteira da Operação Lava Jato, Bitencourt deu declarações públicas e escreveu artigos contra o instrumento. Em texto publicado em 2017 no portal Consultor Jurídico, intitulado Delação premiada é favor legal, mas antiético, o advogado chamou as colaborações de “figura esdrúxula”. “Não se pode admitir, eticamente, sem qualquer questionamento, a premiação de um delinquente que, para obter determinada vantagem, ‘dedure’ seu parceiro”, escreveu.

Continua após a publicidade

A segunda tentativa de Daniel Vorcaro de fechar uma delação premiada foi rejeitada tanto pela Polícia Federal quanto pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o Ministério Público Federal e a PF, as informações oferecidas pelo ex-banqueiro não teriam grande utilidade para as investigações. Agora, Cezar Bitencourt pode ser escalado para reforçar a defesa do dono do Banco Master. A informação foi divulgada pelo Estadão e confirmada por VEJA.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Daniel Vorcaro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).