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Política

Advogado próximo a Flávio Bolsonaro rebate acusações de Richarlison envolvendo ilha

Willer Tomaz divulgou vídeo nas redes sociais para negar que alguém tenha tomado imóvel "na mão grande"

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 out 2026, 18h08 | Atualizado em 18 out 2026, 21h04
Duas pessoas em tela dividida: à esquerda, um homem branco de barba escura e camiseta preta, olhando para frente com a boca aberta; à direita, um homem negro de cabelo curto e camiseta branca, dentro de um carro, também olhando para frente com a boca aberta
O advogado Willer Tomaz e o jogador de futebol Richarlison -  (./Reprodução)
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O advogado Willer Tomaz, que é amigo do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, rebateu hoje acusações feitas pelo jogador de futebol Richarlison. O jogador acusou o candidato de tomar dele “na mão grande” uma ilha em Angra dos Reis. O jogador pediu investigação da polícia por supostamente investir 10 milhões de reais e não receber o dinheiro de volta.

Além de rebater as acusações de Richarlison, o advogado apresentou no vídeo vários documentos para mostrar a posse da ilha, que fica em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Willer rebateu ponto a ponto as acusações de Richarlison e negou que alguém tenha tomado o imóvel de forma irregular. O advogado diz que o jogador de futebol perdeu uma disputa na Justiça.

O jogador diz que perdeu a ilha na ‘mão grande’. Willer contestou. “Pela primeira vez eu gravo um vídeo pra explicar o que de fato aconteceu no processo da ilha de Angra dos Reis. A ação foi ajuizada em 2022”, diz Willer. Ele diz que o réu era a empresa Sport 70, que tinha o jogador como um dos sócios.

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“Você comprou a ilha de invasores, Richarlison, por isso que você não tem escritura. Eu tenho escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Angra dos Reis, certidão da SPU em meu nome e comprei de quem era titular da área desde 1986, ou seja, 40 anos”, diz Willer.

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O advogado nega outra acusação de Richarlison, no sentido de que a Justiça tenha falhado. “A Justiça falhou? A sua empresa recorreu até o STJ, Richarlison, e perdeu por unanimidade. Em 2025, a sua empresa e o seu sócio assinaram isso aqui, ó: uma renúncia. Desistiram do processo pra não me pagar sucumbência, por escrito, na Justiça. Ô, craque, isso não é mão grande. Isso tem nome: é decisão judicial transitada em julgado”, disse o advogado.

Em seguida, Willer afirma que a própria empresa de Richarlison, em uma petição na Justiça, disse que teria pago 2,6 milhões na ilha. “No vídeo, você diz 10 milhões. Pagos a quem? Não a mim. Não a verdadeira dona do imóvel. Se alguém ficou com esse dinheiro, você deve saber pra quem você deu”, diz Willer.

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O advogado diz que a polícia e o Ministério Público investigaram o caso e arquivaram por falta de indício de crime. “E quem pagou mais de 2 milhões de IPTU, foro e dívida atrasados há mais de 10 anos? Eu. Mostra aí, Richarlison, algum IPTU que você pagou. Pelo menos isso” questiona Willer.

Para o advogado, Richarlison erra ao pedir aos eleitores que façam uma cobrança a Flávio Bolsonaro pela ilha que não seria dele, jogador. “Isso é oportunismo político com data marcada. Richarlison, você é bom de bola, cara. Se tivesse numa fase melhor, até poderia ter sido escalado pra ajudar a seleção na Copa do Mundo. Mas apresenta aí a escritura de compra da área. Ninguém compra um imóvel de 10 milhões e não tem documento e nem comprovante de pagamento”, diz o advogado.

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Willer desafiou Richarlison a apresentar documentos de posse da ilha. Neste caso, diz, ele oferece o imóvel ao jogador. “Você não vai fazer isso porque esse documento simplesmente não existe” desafiou.

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