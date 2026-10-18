Advogado próximo a Flávio Bolsonaro rebate acusações de Richarlison envolvendo ilha

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Richarlison acusa Flávio Bolsonaro de tomar sua ilha em Angra dos Reis. O advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio, nega as alegações, apresenta documentos que comprovam a posse e afirma que o jogador perdeu a disputa judicial. Willer desafia Richarlison a mostrar seus documentos.

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O advogado Willer Tomaz, que é amigo do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, rebateu hoje acusações feitas pelo jogador de futebol Richarlison. O jogador acusou o candidato de tomar dele “na mão grande” uma ilha em Angra dos Reis. O jogador pediu investigação da polícia por supostamente investir 10 milhões de reais e não receber o dinheiro de volta.

Além de rebater as acusações de Richarlison, o advogado apresentou no vídeo vários documentos para mostrar a posse da ilha, que fica em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Willer rebateu ponto a ponto as acusações de Richarlison e negou que alguém tenha tomado o imóvel de forma irregular. O advogado diz que o jogador de futebol perdeu uma disputa na Justiça.

O jogador diz que perdeu a ilha na ‘mão grande’. Willer contestou. “Pela primeira vez eu gravo um vídeo pra explicar o que de fato aconteceu no processo da ilha de Angra dos Reis. A ação foi ajuizada em 2022”, diz Willer. Ele diz que o réu era a empresa Sport 70, que tinha o jogador como um dos sócios.

“Você comprou a ilha de invasores, Richarlison, por isso que você não tem escritura. Eu tenho escritura de compra e venda registrada na matrícula do imóvel junto ao Cartório de Angra dos Reis, certidão da SPU em meu nome e comprei de quem era titular da área desde 1986, ou seja, 40 anos”, diz Willer.

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O advogado nega outra acusação de Richarlison, no sentido de que a Justiça tenha falhado. “A Justiça falhou? A sua empresa recorreu até o STJ, Richarlison, e perdeu por unanimidade. Em 2025, a sua empresa e o seu sócio assinaram isso aqui, ó: uma renúncia. Desistiram do processo pra não me pagar sucumbência, por escrito, na Justiça. Ô, craque, isso não é mão grande. Isso tem nome: é decisão judicial transitada em julgado”, disse o advogado.

Em seguida, Willer afirma que a própria empresa de Richarlison, em uma petição na Justiça, disse que teria pago 2,6 milhões na ilha. “No vídeo, você diz 10 milhões. Pagos a quem? Não a mim. Não a verdadeira dona do imóvel. Se alguém ficou com esse dinheiro, você deve saber pra quem você deu”, diz Willer.

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O advogado diz que a polícia e o Ministério Público investigaram o caso e arquivaram por falta de indício de crime. “E quem pagou mais de 2 milhões de IPTU, foro e dívida atrasados há mais de 10 anos? Eu. Mostra aí, Richarlison, algum IPTU que você pagou. Pelo menos isso” questiona Willer.

Para o advogado, Richarlison erra ao pedir aos eleitores que façam uma cobrança a Flávio Bolsonaro pela ilha que não seria dele, jogador. “Isso é oportunismo político com data marcada. Richarlison, você é bom de bola, cara. Se tivesse numa fase melhor, até poderia ter sido escalado pra ajudar a seleção na Copa do Mundo. Mas apresenta aí a escritura de compra da área. Ninguém compra um imóvel de 10 milhões e não tem documento e nem comprovante de pagamento”, diz o advogado.

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Willer desafiou Richarlison a apresentar documentos de posse da ilha. Neste caso, diz, ele oferece o imóvel ao jogador. “Você não vai fazer isso porque esse documento simplesmente não existe” desafiou.