Advogado Paulo Klein deixa a defesa de Fabrício Queiroz

O advogado Paulo Klein deixou a defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ). A decisão, segundo ele, se deu por “motivos de foro íntimo”. Desde ontem Klein se posicionou aos veículos de comunicação ressaltando a inocência do agora ex-cliente no caso da esquema de “rachadinha” investigado pelo Ministério Público

“Paulo Klein, advogado do senhor Fabrício Queiroz, vem por meio desta nota informar que não mais representa os interesses dele e de sua respsctiva família, por questões de foro íntimo, nada obstante tenha plena e absoluta convicção da inocência deles com relação aos fatos ora investigados pelo Ministério Público”, diz a nota.

A saída do advogado acontece após operação do Ministério Público para cumprir 24 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Flávio Bolsonaro e ex-assessores dele na Assembleia Legislativa do Rio.