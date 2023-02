Advogado do PL assume defesa de Bolsonaro em ações no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta quarta-feira, 15, a entrada do advogado Marcelo Bessa em sua defesa em ações que correm contra ele no Supremo Tribunal Federal (STF). O defensor, que também presta serviços ao PL, partido de Bolsonaro, foi formalizado como advogado do ex-presidente por meio de procurações em ao menos treze processos em tramitação no STF.

Entre as ações em que Bessa vai trabalhar estão os inquéritos que investigam a relação de Jair Bolsonaro com os atos golpistas de 8 de janeiro, as declarações do ex-presidente que relacionaram a vacina contra a Covid-19 ao vírus HIV, a atuação de milícias digitais e o vazamento de dados sobre uma investigação da Polícia Federal a respeito de um ataque cibernético ao TSE, todos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. Também estão na lista do novo advogado sete pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro feitos a partir da CPI da Pandemia.

Enquanto ocupou o Palácio do Planalto, Bolsonaro foi defendido nestas ações pela Advocacia-Geral da União, que deixou oficialmente de representar o ex-presidente em janeiro, depois que terminou seu mandato. Na ocasião, o ex-presidente informou nos processos que constituiria um novo advogado.

O escritório de Marcelo Bessa presta serviços ao PL e recebeu em 2022, segundo prestação de contas do partido ao TSE ainda em aberto, 275.919 reais da legenda presidida por Valdemar Costa Neto. No ano anterior, 2021, os serviços do defensor ao partido custaram 473.004 reais.

