Advogada de Flávio esbanja poder após vitória no caso das rachadinhas

Em um seminário da Justiça Eleitoral, no fim de abril, quando o ministro Alexandre de Moraes apareceu no telão e afirmou que não toleraria fake news nas próximas eleições, os olhares se voltaram para uma advogada ali presente — Luciana Pires, nome frequentemente associado à família Bolsonaro. Nos últimos dois anos, Luciana, de 43 anos, saiu do anonimato no Judiciário do Rio de Janeiro para se tornar uma figura influente, que dá pitacos em ministérios, defende os políticos mais destacados do estado e, ciente de que as conexões com o poder podem ser efêmeras, articula a própria entrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), onde as vagas passam pela canetada do presidente da República. “Sou uma pessoa simples, os outros é que me transformaram numa celebridade”, afirma.

A ascensão meteórica se deve a um trunfo jurídico: foi ela, até então sem maior relevância na equipe de defesa, quem elaborou a tese que sustentou o bem-sucedido pedido de foro privilegiado para o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, em junho de 2020. Vitoriosa, foi alçada à linha de frente, quadruplicou o tamanho do escritório para 400 metros quadrados e acumulou bajuladores e detratores. “O sonho de todo mundo era defender o Flávio. É natural que eu cause uma ciumeira”, diz Luciana, definida pelos pares como “entrona”, do tipo que “joga pesado” e que usa e abusa das boas relações, muito mais do que da (questionada) qualidade técnica.

A moral junto aos Bolsonaro é tamanha que, no ano passado, foi uma das pessoas consultadas sobre a indicação de Anderson Torres, seu amigo, para o cargo de ministro da Justiça. Ela mesma foi sondada para o comando da Secretaria Nacional do Consumidor. Declinou, sugeriu e emplacou no cargo o irmão também advogado, Rodrigo Roca. Ser próxima da família presidencial é argumento de Luciana, que até pouco tempo atrás atendia policiais e casos sem expressão, para amealhar clientes. “Conheci a Luciana como advo­ga­da do Flávio. É uma pessoa agradável, viramos amigos”, diz o governador do Rio, Cláudio Castro, que já usou seus serviços. Com “zero inclinação para a esquerda”, a criminalista integra mesmo assim o time de advogados do petista André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa. “Ela não espera convites, vai metendo o pé na porta. E atravessa causas de colegas sem pudor”, acusa um desafeto.

A próxima porta que Luciana planeja abrir é a do TRE do Rio, onde quer ocupar a cadeira desocupada pelo aliado bolsonarista Vitor Afonso Rodrigues, recém-nomeado desembargador do Tribunal de Justiça — isso mesmo, com lobby dela e de Flávio. Em janeiro, a advogada, que até os 30 anos morou em São Gonçalo, na região metropolitana, e agora vive em um apartamento de 300 metros quadrados de frente para o Pão de Açúcar, deu uma festança de aniversário no Iate Clube do Rio, com a presença da nata do Judiciário e do Ministério Público — inclusive Alexandre Graça, promotor que investiga as rachadinhas de outro Bolsonaro, o vereador Carlos. Da pilha de presentes constavam diversos vinhos caros, entre eles uma garrafa de Barca Velha, ano 1977, que custa 30 000 reais. Comer em restaurantes caros, aliás, é um de seus hábitos — no Xian, casa de pratos asiá­ticos no Centro do Rio, os garçons a conhecem pelo nome.

Habilidosa, a advogada se aproximou do senador por intermédio de um amigo em comum, o advogado Victor Granado Alves. Diante da primeira chance, emplacou a tese do chamado mandato cruzado: por ser deputado estadual na época dos supostos desvios, e ter emendado o cargo no Senado, Flávio deveria ser julgado pelo Órgão Especial do TJ, não por um juiz de primeira instância. O voto decisivo na 3ª Câmara Criminal do Rio foi do desembargador Paulo Rangel, que tem — ele também — ótima relação com Luciana. A sua ascendência no comando da defesa do senador coincidiu com a saída de cena de Frederick Wassef — envolvido no escândalo da prisão do ex-­asses­sor de Flávio e PM Fabrício Queiroz no seu sítio, em Atibaia. A acusação de rachadinha acabou praticamente enterrada, em novembro, no Superior Tribunal de Justiça.

Como era inevitável, a atuação de Luciana desencadeou polêmicas. Uma delas gira em torno da suspeita de usar indevidamente a Abin para auxiliar a defesa de Flávio. Outra é a delação de mais um cliente seu, o ex-­presidente da Fecomércio-RJ Orlando Diniz, que envolveria medalhões que ela, segundo fontes, teria interesse em prejudicar, entre os quais Wassef. A delação acabou anulada por indícios claros de direcionamento por parte de procuradores — dos quais ela é hoje testemunha de defesa. Impávida, Luciana segue esbanjando conexões e acumulando influência, para desgosto de seus críticos. “A política é cíclica. Se Bolsonaro perder a eleição, a influência dela não dura uma semana”, vaticina um influente jurista. Pode ser, mas enquanto isso não acontece Luciana, paramentada de Louis Vuitton, Saint Laurent e Dior, vai continuar a pisar de salto alto nos gabinetes do poder.

Publicado em VEJA de 11 de maio de 2022, edição nº 2788