Adversários na política, Benedita e Romário se juntam para pedir Endrick e Rayan na seleção
Deputada gostou da experiência que teve no jogo contra o Marrocos e vai continuar comentando todas as partidas do Brasil no Mundial em seu perfil no X
Pré-candidata ao Senado pelo Rio, a deputada Benedita da Silva (PT) gostou da experiência que teve no jogo contra o Marrocos e vai continuar comentando todas as partidas do Brasil no Mundial em seu perfil no X.
Pelo menos no futebol, Bené concorda com o senador Romário (PL-RJ), que está nos EUA no time de comentaristas do CazéTV: ambos querem que Ancelotti dê mais espaço para Endrick e Rayan mostrarem seu futebol na sexta-feira, contra o Haiti.