Adesivo eleitoral no carro pode fazer motorista perder cobertura do seguro

Motoristas que pretendem usar o carro em atividades de campanha eleitoral ou instalar adesivos e outros materiais de propaganda para as eleições de 2026 devem avisar a seguradora antes de alterar a utilização do veículo. O alerta é da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), que afirma que a mudança pode modificar o nível de risco considerado no momento da contratação da apólice.

De acordo com a entidade, a maior circulação em eventos, o transporte de equipes e materiais de campanha e a exposição a situações de vandalismo ou tumultos podem fazer com que o veículo passe a ter um perfil diferente daquele informado à seguradora. Se a alteração não for comunicada, há possibilidade de problemas na cobertura em casos como roubo, furto ou colisão, conforme as condições previstas no contrato. A FenSeg também ressalta que danos a adesivos, envelopamentos e plotagens normalmente não fazem parte da cobertura convencional e que situações como motins e tumultos podem estar entre as exclusões.

Para evitar problemas, a recomendação é informar previamente a seguradora e consultar o corretor antes de colocar o veículo a serviço de candidatos ou partidos. Dependendo do caso, pode ser necessário fazer um endosso, documento que formaliza a alteração das condições da apólice. O motorista também deve verificar se a instalação de envelopamento ou outro tipo de alteração visual exige atualização do registro do veículo no Detran e conferir as exclusões previstas no seguro.