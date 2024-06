Acusado de lavar dinheiro do tráfico no Rio assumirá cadeira na Alerj

Político do MDB do Rio, Rafael Picciani volta nesta sexta-feira a ocupar a cadeira de secretário estadual de Esporte e Lazer, abrindo as portas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para um nome polêmico: Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, suplente que chegou a ser preso em 2017 pela Polícia Civil sob a acusação de lavar dinheiro de facções do tráfico de drogas do Rio através de suas empresas. A nomeação de Picciani, que só ficou três dias como deputado estadual – ele disse à VEJA que seu “sonho” era mesmo retornar logo ao governo -, saiu hoje no Diário Oficial do Estado, assinada pelo governador Cláudio Castro.

A chance de TH Joias de ocupar vaga tão desejada por ele veio com a morte de Otoni de Paula Pai (MDB), no último dia 27. O suplente, que vinha sondando Picciani através de interlocutores sobre o seu retorno à Secretaria de Esporte e Lazer, deve assumir como deputado no começo da semana que vem. Mas a sua chegada já causa mal-estar entre futuros colegas. Picciani tomou posse apenas por ser obrigado por lei.

Tiego, apesar da ficha, é popular com suas joias no mundo do funk e do futebol. Entre seus clientes, estão Ludmilla, Neymar e Adriano Imperador. No Instagram, costuma postar fotos ao lado de celebridades e também de autoridades, como o próprio governador. E se divulga como CEO da TH Joias e Relógios, suplente de deputado estadual e secretário executivo do MDB-RJ, além de “apoiador de projetos sociais e incentivador do esporte”. Ele nega acusações de ligação com o tráfico.

Solto em 2018, ele passou a responder o processo em liberdade. Em 2022, recorria de uma decisão da Justiça do Rio quando disputou as eleições como candidato a deputado estadual pelo MDB, recebendo mais de 15 mil votos.

Picciani, desde a morte de Otoni de Paula Pai, vinha repetindo que gostaria de aproveitar o “ambiente olímpico” para divulgar o esporte do estado, e que não era seu projeto ficar na Alerj. No governo Castro, o MDB tem o comando também da Secretaria de Transportes, com Washington Reis.