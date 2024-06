Acusado de lavar dinheiro do tráfico já atua como deputado na Alerj

Acusado de lavar dinheiro do tráfico de drogas, Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, tomou posse nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O novo deputado do MDB assumiu a vaga que seria de Rafael Picciani – secretário estadual de Esporte e Lazer – após a morte de Otoni de Paula Pai. O nome TH Joias já aparece nesta tarde no painel do plenário, e ele acompanha pessoalmente a sessão. A presença do empresário do ramo de joias, preso pela Polícia Civil em maio de 2017 e solto em março do ano seguinte, gera desconforto na Casa.

Picciani tomou posse da cadeira na semana passada, mas permaneceu como deputado apenas três dias: na última sexta, ele retornou para o governo, como havia combinado com o governador Cláudio Castro.

Tiego foi condenado pela Justiça do Rio e se candidatou em 2022 enquanto recorria em liberdade. Ele, que recebeu cerca de 15 mil votos, é famoso no mundo do funk e entre jogadores de futebol com suas peças estilo ostentação: entre a longa lista de clientes, estão Neymar, Adriano Imperador, Vini Jr., Ludmilla, o casal Léo Santana e Lore Improta e Poze do Rodo.

Otoni de Paula Pai morreu no dia 27 de maio, e desde então o joalheiro vinha, através de interlocutores, sondando Picciani sobre a possibilidade de ocupar a vaga. Picciani tomou posse apenas por ser obrigado por lei, porque, como disse à VEJA, seu “sonho” era permanecer na secretaria e aproveitar o ambiente olímpico para divulgar projetos esportivos do estado.

No Instagram, Tiego costuma postar fotos ao lado de celebridades e de autoridades, como Cláudio Castro. Ele se divulga como CEO da TH Joias e Relógios, suplente de deputado estadual e secretário executivo do MDB-RJ, além de “apoiador de projetos sociais e incentivador do esporte”. Ele nega acusações de ligação com o tráfico.