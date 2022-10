Acossado na pandemia, Wilson Lima é favorito à reeleição no Amazonas

Atualizado em 25 out 2022, 20h24 - Publicado em 26 out 2022, 07h00

Por José Benedito da Silva Atualizado em 25 out 2022, 20h24 - Publicado em 26 out 2022, 07h00

O governador Wilson Lima (União Brasil) lidera a disputa pelo governo do Amazonas contra o senador Eduardo Braga (MDB), segundo levantamento feito entre os dias 21 e 25 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 26.

De acordo com a pesquisa, Lima tem 52,7% das intenções de voto totais contra 37,1% de Braga. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 5,7% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4,5% declararam que não sabem ou não responderam.

Quando são considerados apenas os votos válidos (excluídos os brancos e nulos), Lima tem 58,7% contra 41,3% de Braga.

A eleição do Amazonas tem como pano de fundo a pandemia da Covid-19. Wilson Lima foi um dos governadores mais contestados do país durante a agonia da falta de oxigênio que levou a rede de saúde local quase ao colapso no início de 2021 e colocou o estado no epicentro das mortes da crise sanitária.

Lima chegou a sofrer ameaça de impeachment na Assembleia Legislativa, foi investigado pelo Ministério Público Federal e pela polícia e chegou a ser convocado pela CPI da Pandemia no Senado, mas conseguiu se livrar ao conseguir uma liminar do Supremo Tribunal Federal.

Na CPI do Senado, quem atuava era o seu rival de agora. Eduardo Braga era um dos senadores mais empenhados na investigação dos crimes cometidos pelo governo federal na pandemia e integrou o grupo que pautava os trabalhos da comissão e que incluía Omar Aziz (PSD), ex-governador do Amazonas e que se reelegeu senador no dia 2 de outubro.

O levantamento divulgado hoje pelo Paraná Pesquisas foi feito por meio de entrevistas pessoais com 1.540 eleitores de 32 municípios do Amazonas e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº AM-01555/2022.