AO VIVO: Acompanhe a sabatina de Augusto Aras na CCJ do Senado

O procurador-geral da República, Augusto Aras, passa por sabatina na Comissão de Constituição de Justiça do Senado nesta terça-feira, 24. Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para um mandato de mais dois anos à frente do Ministério Público Federal e precisa da aprovação da CCJ e do plenário do Senado para ser confirmado no cargo. Aras ocupa o posto desde setembro de 2019. A sessão será semipresencial.

Conforme informou o Radar, Aras conversou com pelo menos setenta senadores antes da audiência e avalia que terá votos suficientes para ser reconduzido na PGR. O procurador-geral, porém, deve ouvir críticas duras da oposição por uma suposta omissão diante dos atos de Bolsonaro.

A sabatina

Em sua fala, Aras criticou a Lava Jato, citando as mensagens vazadas da Vaza Jato e afirmou que não poderia “distribuir flechadas, criminalizando a política”, em uma referência a Rodrigo Janot. O procurador-geral acrescentou que o modelo de “forças-tarefas com pessoalização” culminou em “uma série de irregularidades”.

Sobre a acusação de prevaricação e um suposto alinhamento à gestão de Jair Bolsonaro, Aras afirmou que “o Ministério Público não é de governo nem de oposição. É constitucional”. Ele disse ainda que o procurador-geral “não é censor de qualquer autoridade” e deve conduzir os trabalhos de forma “técnica”. Para o procurador, não cabe à PGR analisar “meras infrações políticas”.

Aras lembrou também decisões em que a PGR discordou de liminares vindas do governo federal, principalmente no tema do coronavírus.