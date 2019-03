Ação popular pede para Bolsonaro retirar vídeo obsceno do Twitter

Um grupo de três advogados pediu à Justiça Federal que determine a remoção do vídeo com um ato obsceno associado ao Carnaval que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) divulgou em sua oficial do Twitter. A ação popular apresentada nesta quarta-feira, 6, será analisada pela 1ª Vara Cível Federal de São Paulo.

O pedido, assinado pelos advogados Marcelo Feller, Ricardo Amin Abrahão Nacle e José Carlos Abissamra Filho, aponta que o presidente possui cerca de 3,5 milhões de seguidores na rede social, incluindo crianças e adolescentes. “Isso já seria o suficiente para se determinar a sua remoção”, argumentam.

No vídeo publicado por Bolsonaro, um homem aparece mexendo em suas partes íntimas e, depois, um outro homem urina em sua cabeça. O presidente usou as imagens para afirmar que “isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”. A publicação repercutiu negativamente dentro e fora do país.