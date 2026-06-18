🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Política

Ação contra líder petista é alívio para bolsonaristas pressionados por relação entre Ciro Nogueira e Vorcaro

Com Jaques Wagner como alvo, os petistas precisariam calibrar as críticas às ações que miram Ciro Nogueira

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 08h12 | Atualizado em 18 jun 2026, 08h48
Senador Jaques Wagner (PT-BA) no Fórum VEJA Brazil Insights NY
Senador Jaques Wagner (PT-BA) no Fórum VEJA Brazil Insights NY (Ricardo de Mattos/VEJA)
Continua após publicidade
Ação contra líder petista é alívio para bolsonaristas pressionados por relação entre Ciro Nogueira e Vorcaro Priorize VEJA no Google

A ação realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), caiu como alívio para os bolsonaristas que veem a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência abalada por ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Jaques Wagner é um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura fraudes envolvendo a instituição financeira. Há a suspeita de que o petista tenha recebido um apartamento e repasses em dinheiro que somariam R$ 3,5 milhões por meio de uma empresa ligada a familiares.

No PL, há a percepção de que as suspeitas contra o líder do governo criam uma espécie de “equiparação de condutas” com as investigações que atingem o também senador Ciro Nogueira (PP-PI), aliado de Jair Bolsonaro (PL).

Com Jaques Wagner como alvo, os petistas precisariam calibrar as críticas às ações que miram Ciro Nogueira. Além disto, acreditam os bolsonaristas, o tema pode ser usado como ferramenta para desgaste do petismo na Bahia, estado onde Flávio tenta avançar e onde Lula mantém a dianteira dos votos.

Siga

A expressão “líder do governo Lula”, que deve ser usada por bolsonaristas na guerra digital, também é vista como mais forte do que “aliado de Bolsonaro” – como petistas se referem frequentemente a Ciro Nogueira.

Continua após a publicidade
A PF apura se Jaques teria atuado pela chamada Emenda Master, proposta por Ciro Nogueira, e por uma proposta que ampliava o limite do crédito consignado.
Publicidade
TAGS:
Banco Master
Jaques Wagner
Radar
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).