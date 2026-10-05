⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Política

Abstenção bate recorde no 1º turno; compare com as últimas eleições

Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de votar nas eleições de 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 12h17 | Atualizado em 6 out 2026, 09h42
Urna eletrônica
Urna eletronica brasileira  (Pedro Rubens/VEJA)
Continua após publicidade
Abstenção bate recorde no 1º turno; compare com as últimas eleições Priorize VEJA no Google

A abstenção no primeiro turno das eleições de 2026 chegou a 21,08% do eleitorado, com mais de 33,4 milhões de brasileiros ausentes das urnas neste domingo, 4. O número de faltosos é recorde em termos absolutos e o percentual é o maior registrado em uma eleição presidencial desde 1998.

A comparação com os pleitos anteriores mostra uma trajetória de crescimento da parcela de eleitores que deixa de votar. No primeiro turno de 2022, a abstenção ficou em 20,95%. Quatro anos antes, em 2018, havia sido de 20,33%. Em 2014, 19,39% dos eleitores não compareceram, enquanto em 2010 o índice foi de 18,12%.

O que mudou em relação às últimas eleições?

A taxa de 2026 supera em 0,13 ponto percentual a registrada no primeiro turno de 2022, quando 20,95% dos eleitores aptos não votaram. Embora a diferença percentual seja pequena, o crescimento do eleitorado fez o contingente de ausentes ultrapassar 33 milhões de pessoas.

Siga

Em 2018, a abstenção havia atingido 20,33%, com quase 30 milhões de eleitores fora das urnas. Quatro anos antes, em 2014, foram aproximadamente 27,7 milhões de ausentes, equivalentes a 19,39% do eleitorado. Em 2010, cerca de 24,6 milhões não votaram no primeiro turno, ou 18,12%.

Continua após a publicidade

Assim, a abstenção avançou 2,96 pontos percentuais entre 2010 e 2026, passando de 18,12% para 21,08%.

Continua após a publicidade

Como a abstenção evoluiu desde a redemocratização?

A primeira eleição presidencial direta depois da Constituição de 1988 ocorreu em 1989. Naquele ano, a abstenção foi de apenas 11,93%, a menor registrada em um primeiro turno presidencial desde então. O maior percentual continua sendo o de 1998, quando 21,49% do eleitorado não compareceu às urnas.

  • 1989 — 11,93%
  • 1994 — 17,77%
  • 1998 — 21,49%
  • 2002 — 17,74%
  • 2006 — 16,75%
  • 2010 — 18,12%
  • 2014 — 19,39%
  • 2018 — 20,33%
  • 2022 — 20,95%
  • 2026 — 21,08%

A série mostra dois movimentos distintos. Depois de atingir 21,49% em 1998, a abstenção recuou para 17,74% em 2002 e chegou a 16,75% em 2006. Desde então, o índice aumentou em todas as eleições presidenciais de primeiro turno: 18,12% em 2010, 19,39% em 2014, 20,33% em 2018, 20,95% em 2022 e 21,08% em 2026.

Continua após a publicidade

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

A ausência no primeiro turno não impede o eleitor de participar do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro. Para a Justiça Eleitoral, cada turno constitui uma eleição independente. Assim, quem não compareceu no dia 4 poderá votar normalmente na segunda rodada, desde que esteja com o título em situação regular.

Continua após a publicidade

O eleitor que não votou também precisa justificar a ausência dentro dos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral ou regularizar a situação posteriormente. A obrigação referente ao primeiro turno não altera o direito de votar no segundo.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).