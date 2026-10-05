Abstenção bate recorde no 1º turno; compare com as últimas eleições
Mais de 33,4 milhões de eleitores deixaram de votar nas eleições de 2026
A abstenção no primeiro turno das eleições de 2026 chegou a 21,08% do eleitorado, com mais de 33,4 milhões de brasileiros ausentes das urnas neste domingo, 4. O número de faltosos é recorde em termos absolutos e o percentual é o maior registrado em uma eleição presidencial desde 1998.
A comparação com os pleitos anteriores mostra uma trajetória de crescimento da parcela de eleitores que deixa de votar. No primeiro turno de 2022, a abstenção ficou em 20,95%. Quatro anos antes, em 2018, havia sido de 20,33%. Em 2014, 19,39% dos eleitores não compareceram, enquanto em 2010 o índice foi de 18,12%.
O que mudou em relação às últimas eleições?
A taxa de 2026 supera em 0,13 ponto percentual a registrada no primeiro turno de 2022, quando 20,95% dos eleitores aptos não votaram. Embora a diferença percentual seja pequena, o crescimento do eleitorado fez o contingente de ausentes ultrapassar 33 milhões de pessoas.
Em 2018, a abstenção havia atingido 20,33%, com quase 30 milhões de eleitores fora das urnas. Quatro anos antes, em 2014, foram aproximadamente 27,7 milhões de ausentes, equivalentes a 19,39% do eleitorado. Em 2010, cerca de 24,6 milhões não votaram no primeiro turno, ou 18,12%.
Assim, a abstenção avançou 2,96 pontos percentuais entre 2010 e 2026, passando de 18,12% para 21,08%.
Como a abstenção evoluiu desde a redemocratização?
A primeira eleição presidencial direta depois da Constituição de 1988 ocorreu em 1989. Naquele ano, a abstenção foi de apenas 11,93%, a menor registrada em um primeiro turno presidencial desde então. O maior percentual continua sendo o de 1998, quando 21,49% do eleitorado não compareceu às urnas.
- 1989 — 11,93%
- 1994 — 17,77%
- 1998 — 21,49%
- 2002 — 17,74%
- 2006 — 16,75%
- 2010 — 18,12%
- 2014 — 19,39%
- 2018 — 20,33%
- 2022 — 20,95%
- 2026 — 21,08%
A série mostra dois movimentos distintos. Depois de atingir 21,49% em 1998, a abstenção recuou para 17,74% em 2002 e chegou a 16,75% em 2006. Desde então, o índice aumentou em todas as eleições presidenciais de primeiro turno: 18,12% em 2010, 19,39% em 2014, 20,33% em 2018, 20,95% em 2022 e 21,08% em 2026.
Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?
A ausência no primeiro turno não impede o eleitor de participar do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro. Para a Justiça Eleitoral, cada turno constitui uma eleição independente. Assim, quem não compareceu no dia 4 poderá votar normalmente na segunda rodada, desde que esteja com o título em situação regular.
O eleitor que não votou também precisa justificar a ausência dentro dos prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral ou regularizar a situação posteriormente. A obrigação referente ao primeiro turno não altera o direito de votar no segundo.