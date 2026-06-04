O pré-candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema, avaliou que o desgaste enfrentado pelo senador Flávio Bolsonaro em razão das revelações sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro pode abrir caminho para o crescimento de outras candidaturas no campo da direita. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, o ex-governador de Minas Gerais afirmou que o episódio afeta a credibilidade de quem manteve proximidade com o empresário.

“O caso abre espaço para outras candidaturas”, disse Zema. Segundo ele, “quem se aproximou desse bandido vai estar perdendo credibilidade, vai estar perdendo pontos com toda certeza”.

Ao comentar o impacto político do escândalo, o pré-candidato afirmou que as investigações ainda podem produzir novos desdobramentos. “Muita coisa ainda vai ser levantada pela frente”, declarou.

Apesar das críticas, Zema reiterou que pretende manter sua candidatura até o fim e defendeu a existência de mais opções para o eleitorado de direita. “É bom que a direita tenha mais opções”, afirmou. Segundo ele, a multiplicidade de candidaturas pode ampliar as alternativas para o eleitor antes de uma eventual definição no segundo turno.

Continua após a publicidade

O ex-governador, no entanto, procurou separar as divergências atuais da disputa contra o governo federal. Zema afirmou que, independentemente de quem vá enfrentar Lula, estará ao lado dos demais nomes da direita. Ao falar sobre um encontro recente com Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado, o mineiro acrescentou: “Nós sabemos que, apesar dessas nossas divergências, estaremos todos juntos no segundo turno contra o PT”.