Abaixo-assinado tenta revogar Medalha Chiquinha Gonzaga para Eduarda Campopiano

Um abaixo-assinado lançado digitalmente contra a concessão da Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga, da Câmara do Rio, à deputada estadual eleita em São Paulo Eduarda Campopiano (PL) já ultrapassa 260.000 assinaturas. O requerimento sobre a homenagem a jovem, que nega a existência do feminicídio, tem como autores vereadores do PL, do Podemos e do PP e foi aprovado nesta quarta-feira, 11. A iniciativa é alvo de uma onda de ataques nas redes sociais.

O abaixo-assinado foi criado por Jessica Acocella, mestre em Direito. Na descrição do documento, ela destaca a trajetória da musicista Chiquinha Gonzaga e afirma não ser justo conceder a medalha a uma mulher que se diz “inimiga das feministas”. “Esta medalha é mais do que uma honraria; é um símbolo de luta, resistência e conquista que carrega a história de uma das maiores figuras do feminismo e da música no Brasil, Chiquinha Gonzaga. Eduarda Campopiano, com seu histórico de declarações e ações que contrariam esses princípios, não representa os valores que essa medalha simboliza”, afirma a criadora da petição.

O movimento pede que a Câmara reavalie a decisão. “É necessário assegurar que esta honraria continue a ser um símbolo de dignidade e inspiração para aqueles que, verdadeiramente, lutam por um mundo mais justo e igualitário. O que está em jogo é o respeito por uma história rica de conquistas femininas e a responsabilidade de não distorcê-la em prol de interesses alheios a essa causa”.

Um outro abaixo-assinado digital, que acumula mais de 140.000 assinaturas, também pede a revisão da homenagem. O documento destaca que Chiquinha Gonzaga enfrentou o machismo no século XIX e “abriu caminhos para muitos direitos que as mulheres têm hoje”, enquanto Campopiano se declara antifeminista e já afirmou “não acreditar na existência do feminicídio”.

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Requerimento de concessão da medalha

O requerimento pela concessão da medalha à deputada eleita em São Paulo foi lançado no dia 27 de outubro. Os autores são os vereadores Fernando Armelau (PL), Marcos Dias (PODE), Alana Passos (PL) e Leniel Borel (PP).

O documento contou ainda com o apoio de Átila Nunes (PSD), Deangeles Percy (PSD), Diego Faro (PL), Dr. Rogério Amorim (PL), Flávio Valle (PSD), Jorge Canella (União Brasil), Paulo Messina (PL), Poubel (PL), Rafael Satiê (PL), Willian Coelho (Avante), Zico (PSD), Gigi Castilho (PL), e Rosa Fernandes (PSD).

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A votação ocorreu nesta quarta-feira, 11. Foram contra os vereadores Rick Azevedo (PSOL), Joyce Trindade (PSD) e William Siri (PSOL). O parlamentar Pedro Duarte (PSD) se absteve.

O requerimento cita o resultado expressivo de Eduarda Campopiano nas eleições de outubro, quando conquistou 1.956.038 votos, e argumenta que sua trajetória pública evidencia a crescente participação feminina na política brasileira. “A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga constitui uma honraria destinada a reconhecer mulheres que se destacam por sua atuação e contribuição à sociedade. Nesse contexto, a homenagem a Maria Eduarda Campopiano Monteiro representa o reconhecimento de sua trajetória na vida pública e de sua expressiva representatividade no cenário político nacional”, justifica o texto.

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Chiquinha Gonzaga e a medalha

Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847-1935) foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. A compositora, pianista e maestrina nascida no Rio de Janeiro ajudou a popularizar gêneros como o choro, a polca e o maxixe. Chiquinha fez parte de movimentos que lutaram pela abolição da escravidão e pela instauração da República.

Ao ocupar espaços que eram considerados masculinos, Chiquinha se tornou um símbolo da emancipação feminina. A compositora também é conhecida pela decisão de separar-se de seu marido, algo muito raro no Brasil do século XIX, ainda mais quando a iniciativa partia da mulher.

A Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga foi criada em 1999 com o objetivo de reconhecer mulheres que se destacam em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais.