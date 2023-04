A voz dissonante dentro do governo sobre a tentativa de golpe

Desde a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes, o presidente Lula, ministros e parlamentares aliados esgrimem a tese de que, no fatídico 8 de janeiro, houve uma tentativa de golpe para tirar o petista do poder. O movimento, segundo os governistas, teria sido orquestrado por Jair Bolsonaro e levado a cabo por seus apoiadores mais radicais, mas só não atingiu seu objetivo porque as Forças Armadas, apesar de assediadas de forma permanente pelo capitão, não embarcaram na aventura golpista e defenderam a democracia.

Essa tese permitiu a Lula desgastar a imagem do antecessor e ainda o ajudou a unir as autoridades do país, sob a batuta presidencial, em resposta à quebradeira promovida pelos radicais. Politicamente, portanto, foi e é favorável ao petista. Em público, todos os integrantes do núcleo duro do governo continuam a repetir que houve uma tentativa de golpe, mas, reservadamente, pelo menos um deles discorda dessa versão. Ele alega que ocorreu apenas vandalismo, quebradeira, transe coletivo, sem o objetivo de atentar contra a democracia.

Se tivesse ocorrido mesmo uma tentativa de golpe, acrescenta a voz dissonante, tanques e tropas teriam ido às ruas para dar respaldo à turba que depredou o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. “Você não viu um almirante, um general, um brigadeiro graduado nas ruas para derrubar o Lula”, afirma. Por apego ao cargo, ele jamais externará essa opinião em público.