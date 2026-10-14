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Política

A votação da PEC do fim da escala 6×1 e as articulações de base e oposição 

Texto que reduz jornada de trabalho deve ser aprovado por senadores, pelo menos em primeiro turno, nesta quarta-feira 

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 06h00 | Atualizado em 14 out 2026, 06h28
Homem de pele clara, cabelo escuro e barba rala, vestindo terno preto e gravata azul, fala em um ambiente formal com fundo escuro e listras verticais claras. Ele segura uma caneta azul com a mão direita, e um microfone de lapela está preso à sua gravata. Um copo com água está à esquerda.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (Saulo Cruz/Agência Senado)
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A PEC do fim da escala 6×1 será apreciada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, em uma votação que deve ser marcada por uma disputa de narrativas entre a base e a oposição.

Enquanto aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem matar os dois turnos da análise ainda nesta semana – se possível hoje -, parlamentares que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República tentam evitar uma tramitação tão célere – a campanha teme que a aprovação favoreça o petista nas urnas.

A base governista tem dois desafios prioritários nesta quarta-feira – evitar que ajustes na PEC sejam aprovados e garantir a aprovação do requerimento de quebra de interstício, que permite a análise da medida em segundo turno imediatamente.

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Os opositores de Lula, por sua vez, querem emplacar mudanças na proposição e buscam ter sucesso na obstrução para evitar que a promulgação do projeto ocorra às vésperas do segundo turno.

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Ciente da resistência da oposição em apoiar sua recondução à presidência do Senado em fevereiro, Davi Alcolumbre está disposto a fazer o jogo de Lula e entregar o avanço do texto para que o petista possa usar o fato político a seu favor junto ao eleitorado.

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