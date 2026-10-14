A votação da PEC do fim da escala 6×1 e as articulações de base e oposição 

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A PEC do fim da escala 6×1 será votada no Senado com forte disputa política. A base de Lula busca aprovação rápida para uso eleitoral, enquanto a oposição tenta atrasar ou modificar o texto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apoia a tramitação célere, visando sua própria recondução.

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A PEC do fim da escala 6×1 será apreciada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado, em uma votação que deve ser marcada por uma disputa de narrativas entre a base e a oposição.

Enquanto aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva querem matar os dois turnos da análise ainda nesta semana – se possível hoje -, parlamentares que apoiam a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República tentam evitar uma tramitação tão célere – a campanha teme que a aprovação favoreça o petista nas urnas.

A base governista tem dois desafios prioritários nesta quarta-feira – evitar que ajustes na PEC sejam aprovados e garantir a aprovação do requerimento de quebra de interstício, que permite a análise da medida em segundo turno imediatamente.

Os opositores de Lula, por sua vez, querem emplacar mudanças na proposição e buscam ter sucesso na obstrução para evitar que a promulgação do projeto ocorra às vésperas do segundo turno.

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Ciente da resistência da oposição em apoiar sua recondução à presidência do Senado em fevereiro, Davi Alcolumbre está disposto a fazer o jogo de Lula e entregar o avanço do texto para que o petista possa usar o fato político a seu favor junto ao eleitorado.