A volta por cima de um ex-doleiro no mundo dos negócios

A história do empresário Roberto Rzezinski é cheia de altos e baixos. Em 2009, bem-relacionado e bem-sucedido , ele se casou numa cerimônia concorrida. A festa contou com a participação de diversas celebridades, entre elas, Sabrina Sato e a atriz Letícia Spiller. A lista de convidados tinha dois amigos mais famosos ainda: o apresentador Luciano Huck e o jogador Ronaldo Fenômeno.

Em 2018, Rzezinski foi preso por envolvimento com um esquema ilegal de envio de dinheiro para outros países, revelado pela Operação Câmbio Desligo. Ele foi acusado de operar 12 milhões de dólares em contas no exterior. O empresário foi denunciado junto com outros 60 acusados — todos doleiros.

O esquema desarticulado pela Polícia Federal movimentava gigantescas quantias de dinheiro ilícito no Brasil e no exterior. As operações envolviam a modalidade dólar-cabo (uma forma de movimentação internacional que não passa pelo sistema bancário), entrega de dinheiro em espécie, pagamento de boletos e compra e venda de cheques no comércio. O cabeça do organização era Dario Messer, apontado pelo Ministério Público Federal como um dos maiores doleiros do país.

Negócios milionários na China

Agora, em 2024, nova reviravolta. Na semana passada, uma das empresas de Rzezinski, a Sete Partners, na qual ele consta como sócio do empresário paulista André Skaf, assinou na China três memorandos de entendimento que deverão resultar em negócios milionários nas áreas de commodities agrícolas, infraestrutura de telecomunicações, distribuição de sistemas elétricos e ‘conexão terra-espaço’, leia-se controle de sistemas de satélites.

Os acordos foram anunciados pelo governo brasileiro durante viagem à China de uma comitiva da qual faziam parte empresários, sete ministros e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Procurado, o ex-doleiro não quis se pronunciar. A assessoria dele informou que o volume de negócios a serem fechados com o país asiático ainda não foi definido. O empresário estaria afastado temporariamente da empresa por ter contraído uma doença.