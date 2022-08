A volta do PT já causa quase o mesmo medo que a reeleição de Bolsonaro

Como na eleição presidencial deste ano a rejeição terá peso decisivo, a Genial/Quaest costuma perguntar aos entrevistados do que eles têm mais medo: da continuidade de Jair Bolsonaro ou da volta do PT ao poder.

Em junho, a reeleição de Bolsonaro liderava com folga nesse quesito, com 52%, muita à frente de eventual retorno petista, motivo de temor para 35%. No levantamento divulgado nesta quarta-feira, 17, a diferença diminuiu e o quadro é quase de empate.

Do total de entrevistados, 45% dizem temer mais a continuidade de Bolsonaro — sete pontos a menos do que em junho. Já 40% responderam que têm mais medo do retorno do PT, cinco pontos a mais do que em junho.

A Genial/Quaest também costuma perguntar aos entrevistados quem eles preferem que vença a corrida presidencial. Em julho de 2021, 41% responderam Lula e 24% Bolsonaro. Agora, a vantagem do petista é bem menor: 43% a 32%.