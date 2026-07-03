A volta de Flávio ao Ceará, o epicentro da crise com Michelle Bolsonaro

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já tem certa a data da sua volta ao Ceará, que ocorrerá no próximo dia 10. Por lá, o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) realizará atos de campanha ao lado de André Fernandes (PL-CE) e de Alcides Fernandes (PL-CE).

No estado, Flávio reforçará o vínculo com a dupla que fincou o pé pelo apoio a Ciro Gomes (PSDB-CE) ao governo cearense – fato que implodiu a crise familiar com Michelle Bolsonaro e a posterior saída dela da presidência do PL Mulher.

+ Os bastidores da ‘declaração de guerra’ de Michelle, que escala a crise no clã Bolsonaro

A presença do pré-candidato à Presidência servirá para reforçar a aliança no estado do nordeste e deixar claro que a divergência de Michelle é assunto superado na campanha.

Continua após a publicidade

Na véspera, no dia 9, Flávio estará em Pernambuco.