🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Política

A vitória de Lula sobre Flávio na disputa de narrativa após decisão polêmica de Trump

Maioria dos eleitores independentes concorda com leitura do governo sobre classificação de PCC e CV como organizações terroristas

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 15h34 | Atualizado em 15 jun 2026, 18h25
Donald Trump e Lula
Donald Trump e Lula (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
Continua após publicidade
A vitória de Lula sobre Flávio na disputa de narrativa após decisão polêmica de Trump Priorize VEJA no Google

A leitura preocupada do governo Lula em relação à decisão do governo Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas é acompanhada não apenas por eleitores progressistas. A maioria do eleitorado independente também concorda com a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É o que mostra pesquisa da Nexus, que mostra que a maior parte dos consultados via a decisão do governo norte-americano como uma ameaça à soberania nacional.

O resultado indica que Luiz Inácio Lula da Silva venceu a disputa de narrativa que vinha tendo sobre o tema com o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que defendeu e trabalhou pela iniciativa de Trump.

Siga

De acordo com o levantamento da Nexus, 37% dos eleitores avaliam que a medida vai ameaçar a segurança dos brasileiros, servindo de justificativa para interferências ou sanções ao governo e ao povo. Outros 30% acreditam que a iniciativa vai melhorar a segurança por focar exclusivamente no combate aos grupos criminosos, enquanto 23% declaram que a decisão não trará interferências, sendo apenas burocracia ou encenação política. O índice de quem não soube ou não respondeu foi de 9%.

Continua após a publicidade

Quando o perfil político é levado em consideração, a pesquisa apontou que 56% dos bolsonaristas convictos afirmam que a medida vai melhorar a segurança pública, enquanto 59% dos eleitores fiéis a Lula avaliam a decisão norte-americana como uma ameaça à soberania e à segurança nacional.

Além disso, o estudo mostra que os eleitores independentes tendem a concordar com o comportamento do eleitorado governista neste assunto. Nesse grupo, 44% enxergam a medida como uma ameaça à segurança do país, contra 21% que projetam melhorias e 25% que consideram o ato indiferente.

Publicidade
TAGS:
Comando Vermelho
Donald Trump
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
PCC
Radar
Terrorismo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).