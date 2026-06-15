A vitória de Lula sobre Flávio na disputa de narrativa após decisão polêmica de Trump

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Pesquisa revela que a preocupação do governo Lula com a classificação de PCC/CV como terroristas por Trump é compartilhada pela maioria dos eleitores, inclusive independentes. Eles veem a medida como ameaça à soberania nacional, indicando uma vitória de Lula na disputa de narrativa contra Flávio Bolsonaro. Entenda o impacto dessa percepção.

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A leitura preocupada do governo Lula em relação à decisão do governo Trump de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas é acompanhada não apenas por eleitores progressistas. A maioria do eleitorado independente também concorda com a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É o que mostra pesquisa da Nexus, que mostra que a maior parte dos consultados via a decisão do governo norte-americano como uma ameaça à soberania nacional.

O resultado indica que Luiz Inácio Lula da Silva venceu a disputa de narrativa que vinha tendo sobre o tema com o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que defendeu e trabalhou pela iniciativa de Trump.

De acordo com o levantamento da Nexus, 37% dos eleitores avaliam que a medida vai ameaçar a segurança dos brasileiros, servindo de justificativa para interferências ou sanções ao governo e ao povo. Outros 30% acreditam que a iniciativa vai melhorar a segurança por focar exclusivamente no combate aos grupos criminosos, enquanto 23% declaram que a decisão não trará interferências, sendo apenas burocracia ou encenação política. O índice de quem não soube ou não respondeu foi de 9%.

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Quando o perfil político é levado em consideração, a pesquisa apontou que 56% dos bolsonaristas convictos afirmam que a medida vai melhorar a segurança pública, enquanto 59% dos eleitores fiéis a Lula avaliam a decisão norte-americana como uma ameaça à soberania e à segurança nacional.

Além disso, o estudo mostra que os eleitores independentes tendem a concordar com o comportamento do eleitorado governista neste assunto. Nesse grupo, 44% enxergam a medida como uma ameaça à segurança do país, contra 21% que projetam melhorias e 25% que consideram o ato indiferente.