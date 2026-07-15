A vitória da ala política do PL sobre o ‘bolsonarismo raiz’
Portinho disputava a vaga com o deputado Carlos Jordy, que era tido como o favorito por levantar bandeiras conservadoras, caras a Jair Bolsonaro
A escolha de Carlos Portinho (PL-RJ) para concorrer ao Senado, na vaga deixada aberta desde a desistência do ex-governador Cláudio Castro (PL-RJ), nesta terça-feira, simbolizou uma vitória da política do PL fluminense sobre a ala ideológica que representa o chamado “bolsonarismo raiz”.
Portinho disputava a vaga com o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), que era tido como o favorito da família Bolsonaro, por levantar bandeiras conservadoras, caras ao ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).
Entretanto, o deputado perdeu espaço diante de uma mobilização do diretório do PL do Rio de Janeiro, que manifestou ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a preferência formal por ver o senador como candidato à reeleição.
Pesou o fato de Portinho congregar apoios de mais de 30 prefeitos do interior do estado e se mostrar como uma alternativa “mais viável” para catapultar as empreitadas de Flávio à Presidência e de Douglas Ruas (PL-RJ) ao governo, por possibilitar um maior número de palanques.