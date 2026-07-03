A visita de Flávio Bolsonaro ao ‘epicentro’ da crise com Michelle

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Flávio Bolsonaro visita o Ceará em meio a uma crise interna do bolsonarismo. A viagem, classificada como “epicentro da crise familiar”, evidencia a disputa entre Michelle Bolsonaro e o núcleo político dos filhos do ex-presidente. Flávio busca reforçar laços com aliados locais, sinalizando apoio e tentando encerrar publicamente o embate.

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A visita de Flávio Bolsonaro ao Ceará, marcada para 10 de julho, ocorre sob o pano de fundo de uma disputa interna no bolsonarismo envolvendo Michelle Bolsonaro e o pré-candidato do PL. No telejornal VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o repórter Gabriel Sabóia classificou o estado como o “epicentro da crise familiar” entre Michelle e o núcleo político ligado aos filhos do ex-presidente. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Sabóia, o embate ganhou força a partir de discordâncias em torno da condução das alianças partidárias no Ceará. A divergência colocou Michelle em rota de colisão com decisões defendidas pelo núcleo político ligado aos filhos do ex-presidente.

O que motivou a divergência?

No centro da tensão estão André Fernandes e Alcides Fernandes, lideranças que atuaram como fiadores de articulações políticas no estado, incluindo a aproximação com Ciro Gomes.

De acordo com Sabóia, esse movimento passou a ser um ponto de discordância para Michelle. A partir daí, o desacordo sobre a condução política do partido no Ceará se transformou em um embate mais amplo dentro do bolsonarismo.

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Que mensagem Flávio pretende enviar?

É nesse contexto que a ida de Flávio ao Ceará ganha significado político. Antes, o senador passará por Pernambuco em agendas no Nordeste, região estratégica para o grupo bolsonarista.

No Ceará, porém, a agenda carrega também uma dimensão interna. Segundo Sabóia, Flávio deve reforçar os laços com André e Alcides Fernandes, sinalizando apoio à condução política dos aliados no estado.

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O gesto isola Michelle?

Michelle Bolsonaro não está convidada para a agenda. Sua ausência reforça a leitura de que a visita também funciona como um recado político dentro da disputa interna.

Na avaliação do repórter, a visita de Flávio também envia uma mensagem nas entrelinhas: a crise envolvendo Michelle no Ceará seria, para o senador, “coisa do passado”. O gesto reforça o alinhamento com os aliados locais e sugere uma tentativa de encerrar politicamente um dos episódios de maior tensão dentro do bolsonarismo.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.