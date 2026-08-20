A viagem de Lula para tentar ‘bombar’ candidato do PT ao governo do RN
Presidente tenta reeditar o efeito que sua presença teve na Bahia em 2022
Mais do que defender a postulação à reeleição, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Norte tem como objetivo bombar a candidatura de Cadu Xavier ao governo estadual.
Pouco conhecido pelo eleitorado, o petista patina nas pesquisas de intenção de voto e ainda apresenta dificuldades para aparecer como um nome competitivo para suceder Fátima Bezerra.
Trata-se de uma tentativa de reeditar o efeito que sua presença teve na Bahia em 2022, quando Jerônimo Rodrigues aparecia atrás de ACM Neto nos levantamentos, mas foi consagrado pelas urnas.
Com a ida de Lula ao estado, a expectativa é reforçar a associação entre eles e ampliar suas chances de se eleger em outubro.