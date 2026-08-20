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Política

A viagem de Lula para tentar ‘bombar’ candidato do PT ao governo do RN

Presidente tenta reeditar o efeito que sua presença teve na Bahia em 2022

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 14h30 | Atualizado em 20 ago 2026, 14h43
Homem de chapéu de palha e camisa branca acena para a multidão, que levanta celulares e bandeiras do Brasil. Ao fundo, uma faixa vermelha com letras brancas e arquibancadas lotadas de pessoas. O céu está claro e azul
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento de lançamento da campanha à reeleição, em São Bernardo do Campo (Francio de Holanda/VEJA)
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Mais do que defender a postulação à reeleição, a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Norte tem como objetivo bombar a candidatura de Cadu Xavier ao governo estadual.

Pouco conhecido pelo eleitorado, o petista patina nas pesquisas de intenção de voto e ainda apresenta dificuldades para aparecer como um nome competitivo para suceder Fátima Bezerra.

Trata-se de uma tentativa de reeditar o efeito que sua presença teve na Bahia em 2022, quando Jerônimo Rodrigues aparecia atrás de ACM Neto nos levantamentos, mas foi consagrado pelas urnas.

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Com a ida de Lula ao estado, a expectativa é reforçar a associação entre eles e ampliar suas chances de se eleger em outubro.

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