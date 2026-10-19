A variável de instabilidade na campanha de Lula, segundo cientista político

As declarações da lobista Roberta Luchsinger sobre suas supostas relações com integrantes do governo e com Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, tornaram-se um novo fator de preocupação para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na avaliação do cientista político Murilo Medeiros, o episódio pode comprometer a recuperação do petista nas pesquisas e deslocar o foco da campanha para suspeitas de corrupção, mesmo sem a apresentação de elementos concretos que comprovem as acusações. A análise foi feita durante o VEJA em Foco, apresentado pela jornalista Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Roberta Luchsinger tornou-se uma das variáveis de instabilidade hoje na campanha de Lula”, afirmou Medeiros. Segundo o cientista político, o surgimento das declarações a poucos dias do segundo turno representa um risco especialmente para o presidente, que tenta diminuir a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais. Para ele, a repercussão das acusações pode atingir principalmente os eleitores indecisos, mais sensíveis a questões relacionadas à moralidade e à corrupção.

Por que as declarações de Roberta Luchsinger preocupam a campanha de Lula?

Em entrevista à CNN Brasil, Luchsinger chamou Lula de mentiroso, afirmou que Lulinha participou de reuniões com ministros e disse ter interesse em fazer um acordo de delação premiada. Posteriormente, em vídeo divulgado durante o debate presidencial da Band, voltou a atacar o presidente e afirmou que estaria impedida de apresentar outras informações porque três inquéritos nos quais é investigada tramitam sob segredo de Justiça.

Durante o VEJA em Foco, Marcela Rahal destacou que, apesar da contundência das declarações, a entrevista não trouxe fatos concretos capazes de demonstrar as irregularidades sugeridas pela lobista. Murilo Medeiros reconheceu essa limitação, mas avaliou que a simples circulação de suspeitas pode provocar desgaste político. “Só o clima de suspeição no ar gera uma corrosão da confiança do eleitor”, afirmou o cientista político, ao comentar os possíveis reflexos do episódio sobre a candidatura petista.

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Como o episódio pode mudar a estratégia eleitoral do presidente?

Segundo Medeiros, Lula vinha tentando ampliar seu apoio eleitoral por meio de medidas populares anunciadas pelo governo. A repercussão das declarações de Luchsinger, entretanto, pode obrigar a campanha a concentrar esforços em responder às suspeitas, em vez de manter a iniciativa na disputa política.

“O governo sai de uma posição de ofensiva para uma posição mais defensiva”, avaliou o cientista político, ao considerar os possíveis desdobramentos do caso nos dias anteriores à votação. Para ele, a mudança de foco pode ter consequências numa eleição em que as pesquisas apontam uma diferença pequena entre os candidatos.

Medeiros ressaltou que o impacto dependerá do desenvolvimento do episódio ao longo da última semana de campanha. Em sua análise, novas informações ou controvérsias podem alterar os assuntos dominantes do debate eleitoral e interferir na percepção de eleitores que ainda não definiram o voto.

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Por que os últimos dias de campanha são decisivos?

Para explicar a importância de acontecimentos inesperados na reta final, Murilo Medeiros recorreu à eleição presidencial de 2022. Ele citou o episódio em que a então deputada Carla Zambelli perseguiu um homem com uma arma nas ruas de São Paulo e uma declaração do então ministro da Economia Paulo Guedes sobre aposentados como exemplos de acontecimentos que, em sua avaliação, prejudicaram a campanha de Jair Bolsonaro naquele momento.

Segundo o cientista político, esses episódios mostram como acontecimentos concentrados nos últimos dias de uma eleição podem influenciar a imagem de uma candidatura. “Essa atmosfera da última campanha importa muito pra eleição”, afirmou.

Na avaliação de Medeiros, a controvérsia envolvendo Roberta Luchsinger apresenta um risco semelhante para Lula. O cientista político não apontou um efeito eleitoral já consolidado, mas advertiu que a continuidade das declarações e a eventual divulgação de novas informações podem dificultar a estratégia de recuperação do presidente.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.