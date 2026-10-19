Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

A variável de instabilidade na campanha de Lula, segundo cientista político

Cientista político analisa os possíveis efeitos de um novo episódio envolvendo o presidente e seu filho na reta final da disputa contra Flávio Bolsonaro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 22h15
Continua após publicidade
A variável de instabilidade na campanha de Lula, segundo cientista político Priorize VEJA no Google

As declarações da lobista Roberta Luchsinger sobre suas supostas relações com integrantes do governo e com Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, tornaram-se um novo fator de preocupação para a campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na avaliação do cientista político Murilo Medeiros, o episódio pode comprometer a recuperação do petista nas pesquisas e deslocar o foco da campanha para suspeitas de corrupção, mesmo sem a apresentação de elementos concretos que comprovem as acusações. A análise foi feita durante o VEJA em Foco, apresentado pela jornalista Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

“Roberta Luchsinger tornou-se uma das variáveis de instabilidade hoje na campanha de Lula”, afirmou Medeiros. Segundo o cientista político, o surgimento das declarações a poucos dias do segundo turno representa um risco especialmente para o presidente, que tenta diminuir a vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) nas pesquisas eleitorais. Para ele, a repercussão das acusações pode atingir principalmente os eleitores indecisos, mais sensíveis a questões relacionadas à moralidade e à corrupção.

Por que as declarações de Roberta Luchsinger preocupam a campanha de Lula?

Em entrevista à CNN Brasil, Luchsinger chamou Lula de mentiroso, afirmou que Lulinha participou de reuniões com ministros e disse ter interesse em fazer um acordo de delação premiada. Posteriormente, em vídeo divulgado durante o debate presidencial da Band, voltou a atacar o presidente e afirmou que estaria impedida de apresentar outras informações porque três inquéritos nos quais é investigada tramitam sob segredo de Justiça.

Durante o VEJA em Foco, Marcela Rahal destacou que, apesar da contundência das declarações, a entrevista não trouxe fatos concretos capazes de demonstrar as irregularidades sugeridas pela lobista. Murilo Medeiros reconheceu essa limitação, mas avaliou que a simples circulação de suspeitas pode provocar desgaste político. “Só o clima de suspeição no ar gera uma corrosão da confiança do eleitor”, afirmou o cientista político, ao comentar os possíveis reflexos do episódio sobre a candidatura petista.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como o episódio pode mudar a estratégia eleitoral do presidente?

Segundo Medeiros, Lula vinha tentando ampliar seu apoio eleitoral por meio de medidas populares anunciadas pelo governo. A repercussão das declarações de Luchsinger, entretanto, pode obrigar a campanha a concentrar esforços em responder às suspeitas, em vez de manter a iniciativa na disputa política.

“O governo sai de uma posição de ofensiva para uma posição mais defensiva”, avaliou o cientista político, ao considerar os possíveis desdobramentos do caso nos dias anteriores à votação. Para ele, a mudança de foco pode ter consequências numa eleição em que as pesquisas apontam uma diferença pequena entre os candidatos.

Medeiros ressaltou que o impacto dependerá do desenvolvimento do episódio ao longo da última semana de campanha. Em sua análise, novas informações ou controvérsias podem alterar os assuntos dominantes do debate eleitoral e interferir na percepção de eleitores que ainda não definiram o voto.

Continua após a publicidade

Por que os últimos dias de campanha são decisivos?

Para explicar a importância de acontecimentos inesperados na reta final, Murilo Medeiros recorreu à eleição presidencial de 2022. Ele citou o episódio em que a então deputada Carla Zambelli perseguiu um homem com uma arma nas ruas de São Paulo e uma declaração do então ministro da Economia Paulo Guedes sobre aposentados como exemplos de acontecimentos que, em sua avaliação, prejudicaram a campanha de Jair Bolsonaro naquele momento.

Segundo o cientista político, esses episódios mostram como acontecimentos concentrados nos últimos dias de uma eleição podem influenciar a imagem de uma candidatura. “Essa atmosfera da última campanha importa muito pra eleição”, afirmou.

Na avaliação de Medeiros, a controvérsia envolvendo Roberta Luchsinger apresenta um risco semelhante para Lula. O cientista político não apontou um efeito eleitoral já consolidado, mas advertiu que a continuidade das declarações e a eventual divulgação de novas informações podem dificultar a estratégia de recuperação do presidente.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Campanha Eleitoral
Eleições 2026
Luiz Inácio Lula da Silva
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).