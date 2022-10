A vantagem folgada de Lula no maior colégio eleitoral fora do Sudeste

Atualizado em 20 out 2022, 09h20 - Publicado em 20 out 2022, 09h17

Por José Benedito da Silva Atualizado em 20 out 2022, 09h20 - Publicado em 20 out 2022, 09h17

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com muita folga a disputa presidencial no estado da Bahia, segundo levantamento feito entre os dias 14 e 19 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 64,7% das intenções de voto totais contra 27,5% de Jair Bolsonaro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou menos. Outros 4,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 3,0% declararam que não sabem ou não responderam.

Quando são considerados apenas os votos válidos (excluídos brancos e nulos), Lula tem 70,2% contra 29,8% de Bolsonaro. Apesar de alta, a taxa ainda não chegou à meta de 75%, estipulada pelo senador e ex-governador Jaques Wagner (PT) no início do segundo turno. A projeção dele se baseia no desempenho de 2018, quando Fernando Haddad (PT) teve 73% dos votos válidos na Bahia na disputa contra Bolsonaro.

Conquistar mais votos na Bahia é parte fundamental da estratégia de Lula para vencer a eleição nacional. O estado é o maior colégio eleitoral fora da região Sudeste – o quarto do país, com 11,3 milhões de votos (7,2% do eleitorado nacional). No primeiro turno, Lula ficou 3,8 milhões de votos à frente de Bolsonaro entre os baianos – para se ter uma ideia da importância, em todo o país o petista conseguiu uma vantagem de 6,2 milhões de votos sobre o rival.

O levantamento ouviu 1.580 eleitores por meio de entrevistas pessoais em 68 municípios da Bahia e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-04126/2022.