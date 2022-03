A união de nove ex-ministros que pode complicar o governo no STF

Nove ex-ministros do Meio Ambiente solicitaram uma audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal para tratar de temas relacionados à área. A iniciativa faz parte da ofensiva que organizações da sociedade civil têm realizado com a intenção de frear o desmatamento da Amazônia e a aprovação de leis que flexibilizem atividades econômicas em áreas preservadas.

Recentemente, o Ato pela Terra, que reuniu artistas e ambientalistas, em Brasília, teve êxito em convencer a corte a marcar para o próximo dia 30 um mega julgamento em que o plenário irá julgar sete ações ligadas ao tema.

Na carta dirigida ao STF, os ex-ministros dizem que pretendem expor ideias capazes de garantir a preservação da floresta e garantir a sobrevivência de povos tradicionais. Sem citar nomes do atual governo, eles apontam as consequência na política de “passar a boiada” na área ambiental – como definiu o ex-ministro Ricardo Salles, em reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro. “Como temos sido alertados há tempos pelos cientistas, as consequências para a sociedade e para a economia brasileira serão graves e, em alguns casos, irreversíveis, caso não detenhamos esse processo destrutivo imediatamente”, diz o documento.

Os ex-ministros listam ainda alguns dados que demonstram a rapidez da perda de cobertura vegetal: “A taxa de desmatamento da Amazônia divulgada no final de 2021, alcançou a inaceitável marca de 13.235 km2, entre agosto de 2020 e julho de 2021. Essa taxa de desmatamento representa um aumento de 75% em relação a 2018. Desde 2019, já perdemos 34.125 km2 da Amazônia. Essa extensão corresponde à soma do estado de Alagoas e do Distrito Federal em apenas 3 anos. Nesse período, perdemos 1,9 bilhões de árvores e aumentamos nossas emissões de CO2 em 2 bilhões de toneladas”.

Assinam o documento Carlos Minc (ex-ministro de Lula), Edson Duarte (ex-ministro de Michel Temer), Gustavo Krause (ex-minstro de Fernando Henrique Cardoso), Izabella Teixeira (ex-ministra de Lula e de Dilma Rousseff), José Carlos Carvalho (ex-ministro de FHC), José Goldemberg (ex-secretário de Fernando Collor), José Sarney Filho (ex-ministro de FHC), Marina Silva (ex-ministra de Lula) e Rubens Ricupero (ex-ministro de Itamar Franco)