A última pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa Lula x Flávio antes do segundo turno

Uma nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será divulgada na sexta-feira, 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno das eleições de 2026. O levantamento vai atualizar as intenções de voto nos dois candidatos e investigar a rejeição aos presidenciáveis, o grau de convicção dos eleitores e a percepção sobre o desempenho de ambos nos debates, sabatinas e programas eleitorais na televisão.

A pesquisa será publicada na reta final da campanha, depois de um levantamento do mesmo instituto apontar Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula, mas em situação de empate técnico.

O que mostrou a última pesquisa Real Time Big Data?

Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20, Flávio Bolsonaro apareceu com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A diferença de quatro pontos percentuais colocou os dois candidatos em situação de empate técnico no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário de votos totais, o senador registrou 48% das intenções de voto, enquanto o presidente teve 45%. Outros 5% declararam voto em branco ou nulo, e 2% não souberam ou não responderam. Nesse cenário, os candidatos também ficaram empatados dentro da margem de erro.

O levantamento também mostrou que a maior parte do eleitorado já havia definido sua escolha. Ao todo, 93% dos entrevistados disseram estar decididos, enquanto 7% ainda admitiam a possibilidade de mudar de voto.

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A rejeição aos dois candidatos também apareceu em patamares próximos. Lula registrou 35% de rejeição individual, enquanto Flávio teve 33%. Outros 28% afirmaram rejeitar ambos os presidenciáveis, e 4% disseram não rejeitar nenhum deles.

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Como será medida a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O novo levantamento vai investigar a intenção de voto no segundo turno nas modalidades espontânea e estimulada.

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Além disso, um dos principais blocos da pesquisa será dedicado ao grau de convicção dos eleitores na reta final da campanha. Os participantes poderão responder que admitem trocar de candidato, que dificilmente mudariam ou que não alterariam a escolha de jeito nenhum.

A rejeição aos candidatos também será investigada. O instituto perguntará diretamente em qual dos dois presidenciáveis o entrevistado não votaria para presidente da República.

Quem teve o melhor desempenho nos debates e nas sabatinas?

Outro bloco da pesquisa abordará a avaliação dos eleitores sobre a participação dos candidatos em atividades da campanha presidencial.

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O Real Time Big Data perguntará aos entrevistados se assistiram aos debates entre Lula e Flávio Bolsonaro e, entre aqueles que acompanharam os encontros, qual candidato apresentou o melhor desempenho.

O instituto também investigará a percepção sobre as sabatinas realizadas com os presidenciáveis, buscando identificar quem se saiu melhor segundo os entrevistados que acompanharam essas entrevistas.

Uma terceira pergunta será dedicada aos programas eleitorais na televisão. Os participantes que assistiram às propagandas serão convidados a apontar qual dos dois candidatos apresentou o melhor programa.

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Quando será divulgada a pesquisa Real Time Big Data?

O levantamento será realizado pela Real Time Big Data, da empresa Real Time Mídia Ltda., entre os dias 19 e 22 de outubro, com 2.000 entrevistas em todo o país. A divulgação está prevista para sexta-feira, 23 de outubro, dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais.

A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa é realizada com recursos próprios da Real Time Mídia Ltda., responsável também pela contratação do levantamento. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-09670/2026.

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