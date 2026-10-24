A última pesquisa Quaest sobre a disputa pelo governo do DF antes do segundo turno

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição neste domingo, 25, segundo pesquisa da Quaest divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o ouviu 2.652 eleitores do DF entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro é de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-00368/2026.

Celina efrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Votos válidos

Celina Leão (PP): 61%

Leandro Grass (PT): 39%

Votos totais

Celina Leão (PP): 50% (eram 50% no levantamento anterior, em 21 de outubro);

Leandro Grass (PT): 35% (eram 35%);

Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 7%);

Não sabe: 6% (eram 8%).