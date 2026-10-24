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Política

A última pesquisa Quaest sobre a disputa pelo governo do DF antes do segundo turno

Levantamento aponta como está a disputa entre Celina Leão e Leandro Grass na véspera da decisão nas urnas

Por Da Redação 24 out 2026, 17h44 | Atualizado em 24 out 2026, 18h09
Celina Leão e Leandro Grass
Celina Leão e Leandro Grass (Matheus Borges/Agência Brasília | Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)
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A última pesquisa Quaest sobre a disputa pelo governo do DF antes do segundo turno Priorize VEJA no Google

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição neste domingo, 25, segundo pesquisa da Quaest divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o ouviu 2.652 eleitores do DF entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro é de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número DF-00368/2026.

Celina efrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

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Votos válidos

  • Celina Leão (PP): 61%
  • Leandro Grass (PT): 39%

Votos totais

  • Celina Leão (PP): 50% (eram 50% no levantamento anterior, em 21 de outubro);
  • Leandro Grass (PT): 35% (eram 35%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 9% (eram 7%);
  • Não sabe: 6% (eram 8%).
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