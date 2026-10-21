A última pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno

A última pesquisa Quaest sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno das eleições de 2026 será divulgada no sábado, 24 de outubro, um dia antes da votação. O levantamento vai medir a intenção de voto nos dois candidatos e investigar o grau de convicção dos eleitores, a rejeição aos presidenciáveis e a expectativa sobre quem vencerá a eleição.

A pesquisa ainda examinará os temores dos brasileiros diante do resultado das urnas, a aprovação do governo Lula, o nível de interesse na eleição, a identificação política e as principais fontes utilizadas pelo eleitorado para acompanhar notícias sobre política.

Qual foi o resultado da última Quaest?

A penúltima pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra Flávio e Lula empatados tecnicamente no cenário estimulado. A liderança numérica segue com o senador, que tem 45% das intenções de votos, enquanto o petista marca 44%. Brancos e nulos são 2%, e os indecisos, 9%.

Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.154 eleitores de todo o país entre os dias 17 e 20 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Como está a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Além de medir a intenção de voto de forma espontânea e estimulada, o levantamento investigará o grau de convicção do eleitorado.

Outro bloco abordará o potencial de voto e a rejeição aos presidenciáveis. O instituto perguntará aos eleitores se conhecem Lula e Flávio Bolsonaro, se poderiam votar em cada um deles ou se não votariam de jeito nenhum.

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Um outro ponto do questionário será a percepção dos eleitores sobre as consequências políticas do resultado da eleição. A Quaest perguntará o que provoca mais medo: a volta da família Bolsonaro ao poder ou a possibilidade de Lula conquistar mais um mandato na Presidência.

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Como os brasileiros avaliam o governo Lula?

A avaliação da gestão petista também estará entre os temas investigados pela Quaest na reta final da campanha presidencial. Os entrevistados serão questionados se aprovam ou desaprovam o trabalho realizado pelo presidente Lula.

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Em seguida, o instituto pedirá que classifiquem o governo como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Quem optar pela avaliação regular deverá esclarecer se sua percepção é mais positiva ou mais negativa.

A pesquisa também investigará como os brasileiros se posicionam politicamente. O questionário apresentará cinco possibilidades de identificação: lulistas, pessoas que não se consideram lulistas, mas preferem as ideias da esquerda, independentes, eleitores que não se consideram bolsonaristas, mas preferem as ideias da direita, e aqueles que se identificam como bolsonaristas.

O levantamento também perguntará sobre a participação dos entrevistados no primeiro turno de 2026, realizado em 4 de outubro, e sobre o voto declarado no segundo turno presidencial de 2022, disputado por Lula e Jair Bolsonaro.

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Onde os eleitores buscam informações sobre política?

A Quaest também pretende identificar quais meios de comunicação são mais utilizados pelos brasileiros para acompanhar assuntos políticos.

Os entrevistados serão questionados sobre sua principal fonte de informação, entre televisão, jornais impressos, rádio, sites e portais de notícias, redes sociais, aplicativos de mensagens e conversas com amigos ou familiares.

O questionário inclui ainda uma alternativa específica para ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT, Google Gemini e Claude.

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Quando será divulgada a pesquisa Quaest e qual é a margem de erro?

A pesquisa será realizada nos dias 23 e 24 de outubro, com 3.702 entrevistas em todo o país. A divulgação está prevista para sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

A margem de erro máxima prevista é de aproximadamente dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela Globo. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09158/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.