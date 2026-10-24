A última pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno
Candidatos seguem em disputa acirrada, com empate técnico entre eles, que protagonizam a polarização política nacional
A corrida presidencial chega à reta final do segundo turno, neste domingo, 25, com a polarização garantindo que os candidatos sigam empatados dentro da margem de erro, como mostra a última pesquisa da Quaest, divulgada na noite deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 3.702 eleitores de todo o pais entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 49%
Votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 46% (eram 45% na pesquisa anterior)
- Lula (PT): 45% (eram 44%)
- Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)
- Indecisos: 1% (eram 2%)
Pesquisa espontânea
No questionários em que os entrevistados respondem sem ter acesso aos nomes dos candidatos, a vantagem numérica de Flávio fica no limite da margem de erro.
- Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 40% na pesquisa anterior)
- Lula (PT): 42% (eram 40%)
- Indecisos: 7% (eram 14%)
- Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 6%)
A pesquisa da Quaest foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09158/2026.