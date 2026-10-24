A última pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno

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A reta final da corrida presidencial mantém Flávio Bolsonaro e Lula empatados dentro da margem de erro, revela a última pesquisa Quaest. O levantamento, feito com 3.702 eleitores, mostra um cenário de polarização intensa para o segundo turno neste domingo. Acesse os números completos e a análise detalhada.

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A corrida presidencial chega à reta final do segundo turno, neste domingo, 25, com a polarização garantindo que os candidatos sigam empatados dentro da margem de erro, como mostra a última pesquisa da Quaest, divulgada na noite deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 3.702 eleitores de todo o pais entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 49%

Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 46% (eram 45% na pesquisa anterior)

Lula (PT): 45% (eram 44%)

Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 9%)

Indecisos: 1% (eram 2%)

Continua após a publicidade Pesquisa espontânea

Continua após a publicidade No questionários em que os entrevistados respondem sem ter acesso aos nomes dos candidatos, a vantagem numérica de Flávio fica no limite da margem de erro.

Continua após a publicidade Flávio Bolsonaro (PL): 44% (eram 40% na pesquisa anterior)

Lula (PT): 42% (eram 40%)

Indecisos: 7% (eram 14%)

Branco/nulo/não vai votar: 7% (eram 6%)

A pesquisa da Quaest foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09158/2026.