A última pesquisa Futura sobre a disputa entre Flávio e Lula antes do segundo turno
Cenário de intenso acirramento é conferido no levantamento, com empate técnico e distância de apenas 0,2 ponto percentual entre os candidatos
O instituto de pesquisa Futura Inteligência divulgou neste sábado, 24, seu último levantamento presidencial antes do segundo turno, apontando o mais acirrado dos cenários, na comparação com os números de todas as outras sondagens difundidos hoje. Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados na margem de erro, com uma distância numérica entre eles de apenas 0,2 ponto percentual.
Para fazer o levantamento, o Futura entrevistou 2.000 eleitores de todo o país por telefone, entre 23 e 24 de outubro, gerando um documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, cujo nível de confiança é de 95%.
O senador do PL aparece com 50,1% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados), enquanto o petista tem 49,9%.
Votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 50,1% (eram 51,1% na última pesquisa, de 21 de outubro)
- Lula (PT): 49,9% (eram 48,9%)
A pesquisa do Futura Inteligência foi realizada com recursos próprios e está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09726/2026.