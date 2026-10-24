A última pesquisa Futura sobre a disputa entre Flávio e Lula antes do segundo turno

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A última pesquisa Futura Inteligência antes do segundo turno presidencial revela um cenário de empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Com uma diferença de apenas 0,2 ponto percentual, a sondagem aponta o resultado mais acirrado até agora, dentro da margem de erro. Bolsonaro registra 50,1% e Lula, 49,9% dos votos válidos.

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O instituto de pesquisa Futura Inteligência divulgou neste sábado, 24, seu último levantamento presidencial antes do segundo turno, apontando o mais acirrado dos cenários, na comparação com os números de todas as outras sondagens difundidos hoje. Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem empatados na margem de erro, com uma distância numérica entre eles de apenas 0,2 ponto percentual.

Para fazer o levantamento, o Futura entrevistou 2.000 eleitores de todo o país por telefone, entre 23 e 24 de outubro, gerando um documento com margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, cujo nível de confiança é de 95%.

O senador do PL aparece com 50,1% das intenções de votos válidos (quando brancos e nulos são desconsiderados), enquanto o petista tem 49,9%.

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Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 50,1% (eram 51,1% na última pesquisa, de 21 de outubro)

Lula (PT): 49,9% (eram 48,9%)

A pesquisa do Futura Inteligência foi realizada com recursos próprios e está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09726/2026.

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