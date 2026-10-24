A última pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo do DF na véspera do segundo turno

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição contra Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.620 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Celina é a atual mandatária e enfrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Votos válidos

Celina Leão (PP): 59%

Leandro Grass (PT): 41%

Votos totais

Celina Leão (PP): 54% (eram 54% no levantamento anterior, em 22 de outubro);

Leandro Grass (PT): 38% (eram 37%);

Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 7%);

Não sabe: 2% (eram 2%).

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A pesquisa foi registrada no TSE sob o número DF-03453/2026.