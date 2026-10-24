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Política

A última pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo do DF na véspera do segundo turno

Levantamento mostra como está a disputa entre Celina Leão e Leandro Grass a um dia da decisão

Por Da Redação 24 out 2026, 18h58
Mulher loira sorrindo com blusa clara e casaco, ao lado de homem barbudo com camisa rosa e fundo azul
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) -  (./Reprodução)
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A última pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo do DF na véspera do segundo turno Priorize VEJA no Google

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera a disputa de segundo turno para conquistar sua reeleição contra Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada na tarde deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.620 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Celina é a atual mandatária e enfrenta o petista Leandro Grass, que é ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Votos válidos

  • Celina Leão (PP): 59%
  • Leandro Grass (PT): 41%

Votos totais

  • Celina Leão (PP): 54% (eram 54% no levantamento anterior, em 22 de outubro);
  • Leandro Grass (PT): 38% (eram 37%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 7%);
  • Não sabe: 2% (eram 2%).
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A pesquisa foi registrada no TSE sob o número DF-03453/2026.

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