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Política

A última pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno

Levantamento será divulgado na véspera da votação e terá perguntas sobre o debate da TV Globo, avaliação dos candidatos e possíveis mudanças na intenção de voto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 07h00
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)
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A última pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno Priorize VEJA no Google

A última pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro antes do segundo turno das eleições de 2026 será divulgada no sábado, 24 de outubro, um dia antes de os brasileiros voltarem às urnas. O levantamento terá um bloco específico sobre o debate da TV Globo, com perguntas destinadas a identificar quem teve o melhor desempenho no confronto e se a participação dos candidatos influenciou a decisão dos eleitores.

Além de avaliar o desempenho de Lula e Flávio Bolsonaro, o Datafolha vai investigar se os eleitores mudaram de opinião depois de assistir ao programa ou acompanhar sua repercussão na televisão, nas redes sociais e em conversas com amigos e familiares.

A pesquisa também abordará intenção de voto, rejeição aos candidatos, grau de convicção do eleitorado e motivações para a escolha do próximo presidente. O questionário inclui ainda perguntas sobre o comportamento eleitoral em disputas anteriores e a identificação dos entrevistados com o petismo e o bolsonarismo.

Como estava a disputa na última pesquisa divulgada?

Na pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 22, o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem com um empate numérico. Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, os dois têm 50% das intenções de voto.

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Na rodada anterior, publicada na semana passada, os dois já estavam empatados, mas dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos: o senador tinha 51% e o presidente, 49%.

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Em votos totais, Flávio segue numericamente à frente, com 47%, em empate técnico com Lula, que tem 46%. Brancos e nulos são 5%, e indecisos, 2%.

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Como o debate pode influenciar a decisão dos eleitores?

Um dos principais blocos da pesquisa será dedicado ao debate presidencial da TV Globo. O Datafolha perguntará aos entrevistados no dia 24 se acompanharam o confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro integralmente, em parte ou se não assistiram à transmissão.

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Os eleitores também serão convidados a dizer, espontaneamente, qual dos dois candidatos teve o melhor desempenho. O questionário permite ainda respostas indicando que ambos se saíram melhor ou que nenhum deles se destacou.

Outra pergunta buscará identificar se o debate provocou mudanças na escolha para presidente. Para isso, o instituto considerará tanto quem assistiu ao confronto quanto quem acompanhou sua repercussão por meio de notícias, redes sociais ou conversas com amigos e familiares.

Entre aqueles que declararem ter mudado de opinião, o Datafolha investigará qual era a posição anterior: voto em Lula, em Flávio Bolsonaro, intenção de votar em branco ou nulo ou indecisão.

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Como será medida a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O levantamento apresentará dois indicadores de intenção de voto para o segundo turno. Na modalidade espontânea, os entrevistados responderão em quem pretendem votar sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados previamente.

Na modalidade estimulada, o Datafolha perguntará diretamente em quem o eleitor votaria caso o segundo turno fosse realizado naquele momento, oferecendo Lula e Flávio Bolsonaro como alternativas. Também será possível declarar voto em branco ou nulo, não escolher nenhum dos candidatos ou afirmar que ainda não sabe em quem votar.

As duas modalidades permitem observar tanto a preferência manifestada espontaneamente pelo eleitor quanto sua escolha diante dos nomes que estarão na disputa presidencial.

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Quantos eleitores ainda podem mudar de voto?

A pesquisa também investigará o grau de convicção dos eleitores na reta final da eleição. Quem declarar voto em Lula ou Flávio Bolsonaro será questionado se está totalmente decidido ou se ainda admite mudar de candidato.

Outro bloco examinará a rejeição aos presidenciáveis. O Datafolha perguntará se o entrevistado votará com certeza, talvez vote ou não votará de jeito nenhum em cada um dos dois concorrentes.

O levantamento buscará ainda identificar a principal motivação de quem escolhe um dos candidatos. Os entrevistados serão questionados se pretendem votar em determinado presidenciável por considerá-lo o melhor nome para ocupar a Presidência ou principalmente pelo desejo de derrotar o adversário.

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Quando será divulgada a pesquisa e qual é a margem de erro?

O levantamento será realizado pelo Datafolha Instituto de Pesquisas nos dias 23 e 24 de outubro, com 4.050 entrevistas em todo o país. A divulgação está prevista para sábado, 24 de outubro, véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela Globo. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.

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