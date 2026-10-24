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Política

A última pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno

Polarização política mantém acirrada a disputa entre os nomes do PL e do PT a poucas horas da votação deste domingo, 25

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Barbosa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 18h34 | Atualizado em 24 out 2026, 18h50
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A última pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno Priorize VEJA no Google

A disputa presidencial de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue acirrada, com empate técnico entre os dois, segundo a última pesquisa do Datafolha antes da votação deste domingo, 25, divulgada na noite deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 4.050 eleitores de todo o país entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O senador do PL lidera numericamente a corrida presidencial, com 51% das intenções de votos válidos (quando nulos e brancos são desconsiderados), enquanto o petista tem 49%. O cenário é de empate técnico dentro da margem de erro.

Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, divulgada há dois dias, Flávio oscilou um ponto para cima, e Lula um para baixo — ambos também dentro da margem de erro.

Siga

Votos válidos

  • Flávio Bolsonaro (PL): 51% (no último levantamento, da quinta-feira, eram 50%)
  • Lula (PT): 49% (eram 50%)

Votos totais

  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Lula (PT): 47%
  • Branco/Nulo: 3%
  • Indecisos: 2%
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Pesquisa espontânea

Quando os entrevistados responderam sem que nenhum candidato fosse citado pelo instituto, a vantagem de Flávio Bolsonaro foi de dois pontos percentuais, com os dois candidatos empatados no limite da margem de erro.

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 46%)
  • Lula (PT): 45% (eram 45%)
  • Outras respostas: 1% (era 1%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)
  • Indecisos: 4% (eram 4%)

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09540/2026.

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TAGS:
Datafolha
Eleições 2026
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