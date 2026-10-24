A última pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno

Ler Resumo





A pesquisa Datafolha mais recente indica um empate técnico na acirrada disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Os números divulgados revelam uma corrida voto a voto no segundo turno, com margens mínimas separando os candidatos. Acesse a matéria e confira todos os detalhes e as porcentagens.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A disputa presidencial de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue acirrada, com empate técnico entre os dois, segundo a última pesquisa do Datafolha antes da votação deste domingo, 25, divulgada na noite deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 4.050 eleitores de todo o país entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O senador do PL lidera numericamente a corrida presidencial, com 51% das intenções de votos válidos (quando nulos e brancos são desconsiderados), enquanto o petista tem 49%. O cenário é de empate técnico dentro da margem de erro.

Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, divulgada há dois dias, Flávio oscilou um ponto para cima, e Lula um para baixo — ambos também dentro da margem de erro.

Votos válidos

Flávio Bolsonaro (PL): 51% (no último levantamento, da quinta-feira, eram 50%)

Lula (PT): 49% (eram 50%)

Votos totais

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 47%

Branco/Nulo: 3%

Indecisos: 2%

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade Pesquisa espontânea Quando os entrevistados responderam sem que nenhum candidato fosse citado pelo instituto, a vantagem de Flávio Bolsonaro foi de dois pontos percentuais, com os dois candidatos empatados no limite da margem de erro.

Continua após a publicidade Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 46%)

Lula (PT): 45% (eram 45%)

Outras respostas: 1% (era 1%)

Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)

Indecisos: 4% (eram 4%)

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09540/2026.