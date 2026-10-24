A última pesquisa Datafolha sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno
Polarização política mantém acirrada a disputa entre os nomes do PL e do PT a poucas horas da votação deste domingo, 25
A disputa presidencial de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) segue acirrada, com empate técnico entre os dois, segundo a última pesquisa do Datafolha antes da votação deste domingo, 25, divulgada na noite deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 4.050 eleitores de todo o país entre os dias 23 e 24 de outubro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
O senador do PL lidera numericamente a corrida presidencial, com 51% das intenções de votos válidos (quando nulos e brancos são desconsiderados), enquanto o petista tem 49%. O cenário é de empate técnico dentro da margem de erro.
Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, divulgada há dois dias, Flávio oscilou um ponto para cima, e Lula um para baixo — ambos também dentro da margem de erro.
Votos válidos
- Flávio Bolsonaro (PL): 51% (no último levantamento, da quinta-feira, eram 50%)
- Lula (PT): 49% (eram 50%)
Votos totais
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 47%
- Branco/Nulo: 3%
- Indecisos: 2%
Pesquisa espontânea
Quando os entrevistados responderam sem que nenhum candidato fosse citado pelo instituto, a vantagem de Flávio Bolsonaro foi de dois pontos percentuais, com os dois candidatos empatados no limite da margem de erro.
- Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 46%)
- Lula (PT): 45% (eram 45%)
- Outras respostas: 1% (era 1%)
- Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)
- Indecisos: 4% (eram 4%)
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09540/2026.