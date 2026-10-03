A última pesquisa Datafolha sobre a disputa entre Lula e Flávio na véspera da eleição

Pesquisa Datafolha para a Presidência da República divulgada neste sábado, 3, véspera do primeiro turno da eleição, mostra um empate técnico na liderança.

Em votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 42%. Os dois estão no mesmo patamar dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A disputa está mais acirrada do que a de 2022: naquele ano, na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno, o petista tinha catorze pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL). Nas urnas, a diferença acabou sendo menor: Lula saiu à frente por 5,23 pontos percentuais.

O Datafolha também testou um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio, em que o impasse continua: nessa hipótese, Lula teria 47%, e Flávio, 46%.

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Veja os números da pesquisa Datafolha para presidente da República:

Lula (PT): 45%

Flávio Bolsonaro (PL): 42%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Escritor Augusto Cury (Avante): 3%

Romeu Zema (Novo): 1%

Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Segundo turno

Lula (PT): 47% (eram 48% em 1º de outubro)

Flávio Bolsonaro (PL): 46% (eram 45%)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%)

Indecisos: 2% (era 1%)

Sobre a pesquisa

Contratado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, o Datafolha ouviu 4.006 eleitores neste sábado, 3. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01708-2026.

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