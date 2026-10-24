Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

A última pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo do Acre antes do segundo turno

Mailza Assis disputa a cadeira com Alan Rick no estado do Norte

Por Da Redação 24 out 2026, 18h20
Mulher de cabelo castanho e vestido coral fala ao microfone, à esquerda. Homem barbudo de óculos, terno azul e gravata amarela fala em dois microfones, à direita
A governadora do Acre, Mailza Assis (PP); e o senador Alan Rick (Republicanos) (Governo do Acre/Divulgação/Waldemir Barreto/Agência Senado)
Continua após publicidade
A última pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo do Acre antes do segundo turno Priorize VEJA no Google

Mailza Assis aparece com 60,4% dos votos válidos e Alan Rick, com 39,6%, na nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno para o governo do Acre. A diferença entre os dois candidatos é de 20,8 pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.191 eleitores acreanos entre os dias 18 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como fica a disputa nos votos totais?

Considerando todos os entrevistados, Mailza Assis registra 53,3% das intenções de voto e Alan Rick, 34,9%. Outros 9,1% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 2,7% ainda não sabem em quem votar.

Siga

Quando brancos, nulos e indecisos são retirados do cálculo, os percentuais passam para 60,4% para Mailza e 39,6% para Alan Rick.

Continua após a publicidade

Como homens e mulheres se dividem?

Os cruzamentos mostram Mailza com vantagem numérica entre homens e mulheres, mas em intensidades diferentes. Entre os homens, ela aparece com 48,9%, contra 42% de Alan Rick. Entre as mulheres, registra 56%, enquanto o adversário tem 28,3%.

Os demais entrevistados nesses grupos se distribuem entre voto branco ou nulo e indecisão.

Continua após a publicidade

Como a idade muda a disputa?

Mailza também aparece numericamente à frente nas diferentes faixas etárias apresentadas pela AtlasIntel. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, registra 59,6%, enquanto Alan Rick tem 17,6%. Na faixa de 25 a 34 anos, os percentuais são de 52% e 40,1%, respectivamente.

Entre os eleitores de 35 a 44 anos, Mailza tem 61,6% e Alan Rick, 40,2%. Dos 45 aos 59 anos, ela registra 48,3%, contra 38,5% do adversário.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Onde Mailza tem seus maiores percentuais?

O levantamento também mostra diferenças regionais dentro do Acre. Mailza registra 52,5% na capital, 54,9% em Cruzeiro do Sul e 57,6% na região intermediária de Rio Branco. Alan Rick aparece com 32,8%, 37,4% e 36,1%, respectivamente, nesses mesmos recortes.

Como as bases regionais são menores do que a amostra total, os números devem ser interpretados com cautela.

Continua após a publicidade

Como renda e religião dividem o voto?

A AtlasIntel aponta vantagem numérica de Mailza em diferentes faixas de renda. Entre os entrevistados com renda de até R$ 2 mil, ela registra 56,1%, contra 32,4% de Alan Rick. Na faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil, os percentuais são de 52,3% e 30,7%.

Entre católicos, Mailza aparece com 62,9% e Alan Rick, com 28,7%. Entre evangélicos, os percentuais são de 48,7% para Mailza e 42,5% para Alan Rick.

Continua após a publicidade

Como o voto presidencial se relaciona com a disputa estadual?

A pesquisa cruza a escolha para governador com a intenção de voto presidencial no segundo turno. Entre os eleitores de Lula, Mailza registra 65% e Alan Rick, 15,1%. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, Mailza aparece com 54,3% e Alan Rick, com 40,8%.

O dado mostra associação entre as escolhas nas duas disputas, mas não permite concluir que o voto para presidente determine a decisão para o governo estadual.

Para onde foram os votos do primeiro turno?

O levantamento também apresenta a migração dos votos de quem escolheu outros candidatos no primeiro turno. Entre os eleitores de Thor Dantas, Mailza registra 47,7% e Alan Rick, 17%. Entre os de Tião Bocalom, ela aparece com 45,3% e o adversário, com 47,7%.

A pesquisa também mostra a retenção entre os próprios eleitorados dos dois finalistas, além da divisão entre quem votou em branco, nulo ou não compareceu na primeira etapa.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.191 eleitores do Acre entre 18 e 23 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AC-07723/2026 e BR-09499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Acre
AtlasIntel
Eleições
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).