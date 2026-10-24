A última pesquisa AtlasIntel sobre a disputa pelo governo do Acre antes do segundo turno

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Nova pesquisa AtlasIntel para o governo do Acre no segundo turno revela Mailza Assis com 60,4% dos votos válidos e Alan Rick com 39,6%. O levantamento, que ouviu 1.191 eleitores, detalha a vantagem de Mailza em diversas faixas demográficas e a relação com a intenção de voto presidencial. Descubra os números completos.

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Mailza Assis aparece com 60,4% dos votos válidos e Alan Rick, com 39,6%, na nova pesquisa AtlasIntel sobre o segundo turno para o governo do Acre. A diferença entre os dois candidatos é de 20,8 pontos percentuais.

O levantamento ouviu 1.191 eleitores acreanos entre os dias 18 e 23 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Como fica a disputa nos votos totais?

Considerando todos os entrevistados, Mailza Assis registra 53,3% das intenções de voto e Alan Rick, 34,9%. Outros 9,1% dizem que votarão em branco ou nulo, enquanto 2,7% ainda não sabem em quem votar.

Quando brancos, nulos e indecisos são retirados do cálculo, os percentuais passam para 60,4% para Mailza e 39,6% para Alan Rick.

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Como homens e mulheres se dividem?

Os cruzamentos mostram Mailza com vantagem numérica entre homens e mulheres, mas em intensidades diferentes. Entre os homens, ela aparece com 48,9%, contra 42% de Alan Rick. Entre as mulheres, registra 56%, enquanto o adversário tem 28,3%.

Os demais entrevistados nesses grupos se distribuem entre voto branco ou nulo e indecisão.

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Como a idade muda a disputa?

Mailza também aparece numericamente à frente nas diferentes faixas etárias apresentadas pela AtlasIntel. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, registra 59,6%, enquanto Alan Rick tem 17,6%. Na faixa de 25 a 34 anos, os percentuais são de 52% e 40,1%, respectivamente.

Entre os eleitores de 35 a 44 anos, Mailza tem 61,6% e Alan Rick, 40,2%. Dos 45 aos 59 anos, ela registra 48,3%, contra 38,5% do adversário.

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Onde Mailza tem seus maiores percentuais?

O levantamento também mostra diferenças regionais dentro do Acre. Mailza registra 52,5% na capital, 54,9% em Cruzeiro do Sul e 57,6% na região intermediária de Rio Branco. Alan Rick aparece com 32,8%, 37,4% e 36,1%, respectivamente, nesses mesmos recortes.

Como as bases regionais são menores do que a amostra total, os números devem ser interpretados com cautela.

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Como renda e religião dividem o voto?

A AtlasIntel aponta vantagem numérica de Mailza em diferentes faixas de renda. Entre os entrevistados com renda de até R$ 2 mil, ela registra 56,1%, contra 32,4% de Alan Rick. Na faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil, os percentuais são de 52,3% e 30,7%.

Entre católicos, Mailza aparece com 62,9% e Alan Rick, com 28,7%. Entre evangélicos, os percentuais são de 48,7% para Mailza e 42,5% para Alan Rick.

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Como o voto presidencial se relaciona com a disputa estadual?

A pesquisa cruza a escolha para governador com a intenção de voto presidencial no segundo turno. Entre os eleitores de Lula, Mailza registra 65% e Alan Rick, 15,1%. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, Mailza aparece com 54,3% e Alan Rick, com 40,8%.

O dado mostra associação entre as escolhas nas duas disputas, mas não permite concluir que o voto para presidente determine a decisão para o governo estadual.

Para onde foram os votos do primeiro turno?

O levantamento também apresenta a migração dos votos de quem escolheu outros candidatos no primeiro turno. Entre os eleitores de Thor Dantas, Mailza registra 47,7% e Alan Rick, 17%. Entre os de Tião Bocalom, ela aparece com 45,3% e o adversário, com 47,7%.

A pesquisa também mostra a retenção entre os próprios eleitorados dos dois finalistas, além da divisão entre quem votou em branco, nulo ou não compareceu na primeira etapa.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa AtlasIntel ouviu 1.191 eleitores do Acre entre 18 e 23 de outubro, por meio de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AC-07723/2026 e BR-09499/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.