A última pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno

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Última pesquisa AtlasIntel antes do segundo turno presidencial revela empate técnico entre os candidatos. Com 50,8% para o senador do PL e 49,2% para o petista, os resultados ficam dentro da margem de erro de um ponto percentual. O levantamento ouviu quase 5 mil eleitores de 18 a 23 de outubro.

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A corrida presidencial chega à reta final do segundo turno, neste domingo, 25, com a polarização garantindo que os candidatos sigam empatados dentro da margem de erro, como mostra a última pesquisa do AtlasIntel, divulgada às 19h30 deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 4.990 eleitores de todo o país entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

O senador do PL lidera numericamente a corrida, com 50,8% das intenções de votos totais (quando brancos e nulos são desconsiderados), enquanto o petista aparece com 49,2%. Dentro da margem de erro de um ponto para mais ou para menos de cada um deles, os dois estão tecnicamente empatados.

Votos válidos

Flávio Bolsonaro: 50.8%

Lula: 49.2%

Votos totais

Flávio Bolsonaro: 49.9%

Lula: 48.4%

Branco/Nulo/Não sei: 1.7%

O governo Lula na visão dos brasileiros

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Lula no atual mandato e obteve que ela é majoritariamente desaprovada.

Aprovação

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Desaprovo: 50.8%

Aprovo: 47.9%

Não sei: 1.4%

Avaliação

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Ruim/Péssimo: 49.1%

Ótimo/Bom: 39.3%

Regular: 11.6%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-06380/2026.