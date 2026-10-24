A última pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Flávio x Lula antes do segundo turno
Candidatos de campos opostos seguem em corrida acirrada pelo comando do Palácio do Planalto a poucas horas da votação
A corrida presidencial chega à reta final do segundo turno, neste domingo, 25, com a polarização garantindo que os candidatos sigam empatados dentro da margem de erro, como mostra a última pesquisa do AtlasIntel, divulgada às 19h30 deste sábado, 24. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 4.990 eleitores de todo o país entre os dias 18 e 23 de outubro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
O senador do PL lidera numericamente a corrida, com 50,8% das intenções de votos totais (quando brancos e nulos são desconsiderados), enquanto o petista aparece com 49,2%. Dentro da margem de erro de um ponto para mais ou para menos de cada um deles, os dois estão tecnicamente empatados.
Votos válidos
- Flávio Bolsonaro: 50.8%
- Lula: 49.2%
Votos totais
- Flávio Bolsonaro: 49.9%
- Lula: 48.4%
- Branco/Nulo/Não sei: 1.7%
O governo Lula na visão dos brasileiros
A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a gestão de Lula no atual mandato e obteve que ela é majoritariamente desaprovada.
Aprovação
- Desaprovo: 50.8%
- Aprovo: 47.9%
- Não sei: 1.4%
Avaliação
- Ruim/Péssimo: 49.1%
- Ótimo/Bom: 39.3%
- Regular: 11.6%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-06380/2026.