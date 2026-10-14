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Política

A ‘última cartada’ de Lula para reduzir a vantagem de Flávio entre evangélicos

Editor avalia que carta às famílias evangélicas chega tarde, após perda de interlocução com lideranças religiosas

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 13h31
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A ‘última cartada’ de Lula para reduzir a vantagem de Flávio entre evangélicos Priorize VEJA no Google

O presidente Lula tenta reduzir sua desvantagem entre os evangélicos com uma carta dirigida às famílias desse segmento, divulgada pela campanha na terça-feira, 13. Para o editor de Política José Benedito da Silva, o movimento ocorre depois de uma aproximação mais tímida com essas lideranças durante a campanha e tem poucas chances de reverter o cenário. Ainda assim, na avaliação dele, conquistar uma parcela desses eleitores pode fazer diferença em uma eleição apertada contra Flávio Bolsonaro (este texto é um resumo do vídeo acima).

“É uma preocupação que está vindo nos 45 do segundo tempo”, afirmou José Benedito no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 14. O editor classificou a iniciativa como “quase na base do desespero” e disse que o distanciamento do governo em relação às lideranças religiosas contribuiu para ampliar as dificuldades do presidente nesse eleitorado.

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Por que Lula segue com dificuldades entre os evangélicos?

Segundo José Benedito, a desvantagem do presidente nesse segmento cresceu ao longo da disputa. O editor afirmou que, em algumas pesquisas, Flávio supera 60% das intenções de voto entre evangélicos. “O governo perdeu interlocução, perdeu o contato com essas lideranças”, disse. Na análise dele, a maioria dessas lideranças apoiou o candidato do PL.

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Como exemplo das dificuldades enfrentadas por aliados de Lula nesse meio, José Benedito citou o deputado federal e pastor Otoni de Paula. Segundo o editor, o parlamentar defendeu o presidente durante a campanha, mas recebeu apenas 19.000 votos e não conseguiu se reeleger. Para ele, o resultado ilustra a resistência que o governo encontra nesse segmento.

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O que Lula diz na carta às famílias evangélicas?

No documento apresentado por Laísa, Lula pede que os eleitores busquem discernimento em Deus para fazer sua escolha. “Vá às urnas com a consciência livre e com a aliança renovada com o nosso amado Brasil”, escreveu o presidente. Católico, ele também manifesta respeito pelos evangélicos e pelas diferentes religiões e profissões de fé.

A carta menciona o projeto de fim da escala de trabalho seis por um, associado à possibilidade de dois dias de descanso por semana e de mais tempo para frequentar cultos. Para José Benedito, essa abordagem retoma a tentativa do governo de alcançar os evangélicos por meio de políticas sociais, diante da dificuldade de estabelecer diálogo sobre temas religiosos, morais e de costumes.

O que mudou em relação à campanha de 2022?

Laísa destacou que, em 2022, a aproximação com os evangélicos integrou um esforço mais amplo para reunir apoios à candidatura de Lula. Naquela eleição, o petista promoveu encontros com lideranças religiosas e também divulgou uma carta ao segmento. Neste ano, segundo a apresentadora, a movimentação foi mais tímida, embora tenham ocorrido reuniões, algumas intermediadas por Rosângela da Silva, a Janja.

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A apresentadora relatou ainda que integrantes da campanha petista divulgaram, na terça-feira, um vídeo antigo de Lula em um evento com Marcelo Crivella. O resgate das imagens se soma à carta na tentativa de recuperar vínculos com o público evangélico.

A iniciativa pode mudar o cenário eleitoral?

José Benedito considera pequena a possibilidade de uma reversão da desvantagem de Lula entre os evangélicos. Para ele, a carta representa uma “última cartada” para atrair parte desse eleitorado, com ênfase em medidas sociais e na melhoria das condições de vida.

O objetivo, na avaliação do editor, pode ser mais limitado: conquistar votos adicionais em uma disputa acirrada. “Como é uma eleição muito apertada, se ele conseguir convencer qualquer número de votos ali entre os evangélicos, ele pode considerar ali como algum lucro”, afirmou.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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