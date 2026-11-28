A trucada de Nikolas Ferreira contra o PL, seu próprio partido
Considerado galinha dos ovos de ouro, deputado é contra o apoio da sigla à reeleição de Hugo Motta
Principal deputado federal e puxador de votos do PL na eleição deste ano, Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que poderia deixar a legenda caso os correligionários apoiassem a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados. Considerado uma galinha dos ovos de ouro pelo mandachuva da sigla Valdemar Costa Neto, o parlamentar, no entanto, não poderia simplesmente deixar o PL sem o risco de perder o mandato.
Costa Neto sabe do ativo que tem com o deputado que amealhou mais de 3,1 milhões de votos em outubro e está disposto a amargar certo ostracismo na Câmara em troca de não apoiar Motta. O presidente do PL deve convocar uma reunião para os próximos dias para definir se o partido terá uma candidatura própria, como defende o senador e ex-presidenciável Flávio Bolsonaro, ou se negocia com o comandante da Câmara apoio à reeleição em troca de espaços representativos na Câmara, como cargos na Mesa Diretora, a poderosa Comissão de Constituição e Justiça e a eventual relatoria do Orçamento.
Valdemar prefere a segunda opção porque, se forem derrotados na disputa pelas Presidências da Câmara e do Senado, parlamentares da legenda podem ficar isolados no próximo ano, mesmo com um exército de 121 deputados e 29 senadores. Como Nikolas prefere a primeira, muito provavelmente é ela que será a palavra final da agremiação.
Os cálculos neste cenário são forjados pelo pragmatismo. Apenas a votação de Nikolas, mais de 14 vezes o quociente eleitoral de Minas Gerais, ajudou a eleger outros 13 deputados pelo PL. Além do prejuízo individual, perdê-lo com a eventual ida para outro partido, portanto, poderia levar também a uma debandada de outros parlamentares.
Por lei, políticos eleitos em eleições proporcionais, como deputados, só podem mudar de legenda em caso de desvio no programa partidário ou grava discriminação pessoal. Se o fizerem em outras circunstâncias, perdem o mandato. A única exceção é a troca no período janela partidária, aberto apenas no período de 30 dias antes do prazo de filiação exigido para concorrer nas eleições.