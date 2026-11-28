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Segundo relatos de bastidores, Nikolas Ferreira ameaçou deixar o PL caso a sigla apoie Hugo Motta à presidência da Câmara. Diante do peso eleitoral do parlamentar, Valdemar Costa Neto avalia lançar candidatura própria para evitar deserções na bancada. Confira a análise completa.

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Principal deputado federal e puxador de votos do PL na eleição deste ano, Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou que poderia deixar a legenda caso os correligionários apoiassem a reeleição de Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados. Considerado uma galinha dos ovos de ouro pelo mandachuva da sigla Valdemar Costa Neto, o parlamentar, no entanto, não poderia simplesmente deixar o PL sem o risco de perder o mandato.

Costa Neto sabe do ativo que tem com o deputado que amealhou mais de 3,1 milhões de votos em outubro e está disposto a amargar certo ostracismo na Câmara em troca de não apoiar Motta. O presidente do PL deve convocar uma reunião para os próximos dias para definir se o partido terá uma candidatura própria, como defende o senador e ex-presidenciável Flávio Bolsonaro, ou se negocia com o comandante da Câmara apoio à reeleição em troca de espaços representativos na Câmara, como cargos na Mesa Diretora, a poderosa Comissão de Constituição e Justiça e a eventual relatoria do Orçamento.

Valdemar prefere a segunda opção porque, se forem derrotados na disputa pelas Presidências da Câmara e do Senado, parlamentares da legenda podem ficar isolados no próximo ano, mesmo com um exército de 121 deputados e 29 senadores. Como Nikolas prefere a primeira, muito provavelmente é ela que será a palavra final da agremiação.

Os cálculos neste cenário são forjados pelo pragmatismo. Apenas a votação de Nikolas, mais de 14 vezes o quociente eleitoral de Minas Gerais, ajudou a eleger outros 13 deputados pelo PL. Além do prejuízo individual, perdê-lo com a eventual ida para outro partido, portanto, poderia levar também a uma debandada de outros parlamentares.

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Por lei, políticos eleitos em eleições proporcionais, como deputados, só podem mudar de legenda em caso de desvio no programa partidário ou grava discriminação pessoal. Se o fizerem em outras circunstâncias, perdem o mandato. A única exceção é a troca no período janela partidária, aberto apenas no período de 30 dias antes do prazo de filiação exigido para concorrer nas eleições.