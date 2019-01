A trajetória de Jair Messias Bolsonaro, o 38º presidente do Brasil

O 38º presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, nasceu no município de Glicério (SP), em 21 de março de 1955, filho de Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bolsonaro, mas foi registrado Campinas (SP) e criado na cidade de Eldorado, a 243 quilômetros de São Paulo. Formou-se em 1977 na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), e chegou à patente intermediária de capitão. Em 1988, foi para a reserva, após ter sido eleito vereador no Rio de Janeiro. O PSL, partido pelo qual se elegeu presidente, é o oitavo pelo qual ele passa.

Pai de cinco filhos, Bolsonaro está em seu terceiro casamento, com Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro, desde 2013. Seus três filhos mais velhos, todos políticos e frutos do casamento com Rogéria Nantes Nunes Braga, são Flávio, 37 anos, eleito senador pelo Rio de Janeiro; Carlos, 36 anos, vereador no Rio; e Eduardo, 34 anos, reeleito neste ano deputado federal por São Paulo com a maior votação para o cargo na história do país. O novo presidente também é pai de Jair Renan, 20 anos, que ele teve na relação com Ana Cristina Siqueira Valle, e de Laura, 8 anos, do atual casamento.

Atualmente no PSL, sigla que até este ano possuía apenas oito das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados, Jair Bolsonaro foi responsável pelo crescimento do partido na eleição de 2018. No embalo da onda que o levou ao Planalto, foram eleitos 52 deputados federais, segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas da do PT, com 56. A agremiação também elegeu quatro senadores e três governadores.

Como político, Bolsonaro dedicou os últimos 27 anos à vida parlamentar em Brasília, tendo apresentado, no período, 162 projetos e aprovado apenas dois. O primeiro deles prorrogava benefícios fiscais aos setores de informática e automação. O segundo, assinado em conjunto com outros deputados, autorizava o uso da fosfoetanolamina sintética — substância conhecida por “pílula do câncer”, cuja eficácia nunca foi comprovada cientificamente — por pacientes com a doença.

Integrante do chamado baixo clero no Congresso, Bolsonaro começou a se credenciar como candidato à Presidência em meio à derrocada dos governos petistas e ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Com um discurso antiestablishment e anticorrupção, o polêmico deputado canalizou a insatisfação dos eleitores com o partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP).

Jair Bolsonaro também ganhou destaque na mídia por seu discurso de tons machistas, homofóbicos e racistas. Ele é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por incitação ao crime de estupro e injúria, em caso envolvendo a deputada federal Maria do Rosário (PT). Bolsonaro já foi condenado em 2015, em primeira instância, na Justiça do Distrito Federal, a pagar indenização de 10.000 reais à petista por danos morais, por ter dito que não a estupraria porque ela “não merece”. Ele recorre.

Em setembro, a Primeira Turma do Supremo rejeitou, por 3 votos a 2, uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro pelo crime de racismo. Ao assumir a Presidência da República, Bolsonaro ganha imunidade e, durante o mandato, só pode ser julgado por crimes cometidos durante o exercício do cargo.

Campanha eleitoral

Líder das pesquisas de intenção de voto à Presidência da República que não consideravam o nome de Lula, Bolsonaro se consolidou nesta posição quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrou a candidatura do petista. Vítima de um atentado a faca durante uma agenda de campanha em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro, o pesselista teve perfurados os intestinos grosso, delgado e a artéria mesentérica. Ele passou por uma cirurgia de colostomia na Santa Casa da cidade mineira e teve implantada uma bolsa junto ao abdômen para coleta de excreções, que permanece com ele até agora. Dali em diante, Jair Bolsonaro foi impedido de fazer campanha nas ruas e também não participou de debates eleitorais na TV, nem mesmo no segundo turno, contra Fernando Haddad (PT), alegando recomendações médicas.

O presidente deve passar por uma nova cirurgia, para reverter a colostomia, em janeiro. O autor do atentado, Adélio Bispo de Oliveira, está detido no presídio federal de Campo Grande (MS).

Egresso da caserna

Jair Bolsonaro é o primeiro egresso das Forças Armadas a assumir o comando do país desde 15 de março de 1985, quando o general João Baptista Figueiredo, quinto e último presidente da Ditadura Militar (1964-1985), deixou a Presidência para dar lugar ao advogado José Sarney, até então senador pelo Maranhão e vice de Tancredo Neves na chapa eleita indiretamente pelo Congresso.

O vice-presidente que toma posse nesta terça-feira, Antônio Hamilton Martins Mourão (PRTB), de 65 anos, é general da reserva do Exército desde fevereiro de 2018.