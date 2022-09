A tourada de Bolsonaro no Nordeste

Rodeado de apoiadores em agenda no Nordeste do país, o presidente Jair Bolsonaro subiu nas costas de um touro em Petrolina (PE), na manhã desta terça-feira (27). O animal tinha adesivos da campanha nos chifres e estava coberto com uma bandeira com a estampa do rosto de Bolsonaro e outra com o número de campanha. Na ocasião, Bolsonaro também participou de uma motociata.

Ele visitou Juazeiro, na Bahia e, em comício na região, atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. “Nós não queremos um ladrão chefiando o governo federal. Nós acreditamos no povo brasileiro, que vai reeleger Jair Bolsonaro no primeiro turno”, disse o chefe do Executivo. Divulgada na segunda-feira, a pesquisa do Ipec mostra Lula com maioria de votos na Região Nordeste, com 62% das intenções votos, enquanto Bolsonaro tem 23%.